Vinhos naturais, pratos criativos e música analógica compõem o Tia Tia, no Porto

Na Rua do Almada, Cátia Roldão e Tiago Feio abriram o Tia Tia, um lugar para todas as horas, que se desdobra em bar de vinhos naturais, restaurante e café. A carta é resumida e dada preferência aos produtos da época. E harmonizações? “Não há combinações erradas.”

No Tia Tia preza-se a simplicidade no prato e no copo, ao mesmo tempo que se acompanham as várias fases do dia, do pequeno-almoço ao jantar, com diferentes propostas. O projeto é familiar e pertence a Tiago Feio, que esteve oito anos a trabalhar em Lisboa, onde abriu o restaurante Leopold, e a Cátia Roldão, artista plástica. Depois de sentir a discrepância no número de espaços com vinhos naturais no Porto, face àqueles que existiam na capital, o casal decidiu abrir o Tia Tia, na Rua do Almada, ocupando o lugar deixado pelo Esporão no Porto e, anteriormente, pelo Mondo Deli.

Ali, dá-se a conhecer o trabalho de pequenos produtores portugueses, do Douro, do Dão, da Região dos Vinhos Verdes, da Beira Litoral e de Lisboa, acompanhados pelas criações sofisticadas mas descontraídas do chef Tiago, que dá preferência aos produtos da época, confecionados de maneira criativa, como o prato que estava a sair no dia visita, e que juntava abóbora, cenoura, beterraba e escabeche de coco.

Para Tiago, os vinhos naturais “fazem muito mais sentido” numa cozinha contemporânea, e acredita que são “muito mais gastronómicos do que os vinhos convencionais”, já que conseguem revelar “aquilo que a terra dá naquele momento”, à semelhança dos produtos que usa na cozinha, sejam os legumes biológicos ou o peixe da costa. A ideia é potenciar as dez referências vínicas com a ajuda dos pratos, e vice-versa, não havendo sugestões de harmonização. “Não há combinações erradas. Quando estamos a falar de pairings, ele está dentro da garrafa, no processo de produção. É uma coisa em si”, afirma Cátia, que trabalhou dez anos na restauração portuense.

A carta do Tia Tia é curta, com cinco ou seis pratos, que são introduzidos nos jantares de sexta e de sábado, sendo que alguns deles transitam para os almoços dos dias seguintes, com pequenas alterações e a um preço mais acessível. O espaço serve ainda pequenos-almoços e lanches, com pastelaria caseira, pão de fermentação lenta e bebidas à base de café.