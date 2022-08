Vinhos de Torres Vedras à prova durante o mês de agosto

Até ao fim do mês de agosto, há muito vinho para conhecer em Torres Vedras, na inicitaiva Vinhos A.Gosto.

Nos dias úteis do mês de agosto, ao final da tarde (das 17h às 20h), o Largo de S. Pedro, em Torres Vedras, acolhe Vinhos A.Gosto, evento que celebra o Vinho de Torres Vedras, proporcionando-se uma interessante seleção de vinhos locais. Convida-se também a uma degustação de propostas gastronómicas de restaurantes do concelho de Torres Vedras. Às quintas e sextas-feiras há atuações de músicos e DJ’s.

Preço

Cartão com três provas de vinho (inclui copo de vidro) – 3 euros

Petisco – 3 euros

Combinado: vinhos e petisco – 5 euros

Programa:

Dia 1

Vinhos: Quinta da Casa Boa (vermelho e azul), Espumante Beladonna, Património Branco, Carnaval Tinto e Maria Afonso Frizante.

Oferta gastronómica complementar: salgados diversos e chouriço assado.

Dia 2

Vinhos: Alma Vitis Branco (vinho vencedor da mais recente edição do concurso de vinhos das Festas da Cidade de Torres Vedras), Alma Vitis Tinto, Maria Afonso Frizante, Quinta da Murnalha Tinto (vinho vencedor da mais recente edição do concurso de vinhos das Festas da Cidade de Torres Vedras) e Fonte das Moças Tinto.

Oferta gastronómica complementar: jaquinzinhos fritos, choco frito e vitela (a cargo do restaurante A Colmeia).

Dia 3

Vinhos: Aproximar Tinto, Marco Velho Tinto, Maria Afonso Frizante, Espumante Bruto e Mirante Branco.

Oferta gastronómica complementar: pataniscas de bacalhau e de polvo e cabra cega (a cargo do restaurante A Patanisca).

Dia 4

Vinhos: Portas do Vale (branco e tinto) e Quinta da Folgorosa (branco, branco reserva e tinto).

Oferta gastronómica complementar: camarões em tempura, nigiris de peixe braseado ou não e bolinhas de alheira (a cargo do restaurante Átrio).

Animação musical: DJ/saxofonista Ricardo Branco.

Dia 5

Vinhos: Quinta da Viscondessa Tinto, Velhos Tempos (branco e tinto) e Mirante (branco e rosé).

Oferta gastronómica complementar: figos com presunto, queijo parmesão com crostinis de alecrim e “terra” (a cargo do restaurante San Pietro).

Animação musical: cantora Joana Margaça.

Dia 8

Vinhos: Quinta da Casa Boa (vermelho e azul), Espumante Beladonna, Carnaval Tinto e Património Branco.

Oferta gastronómica complementar: pataniscas de bacalhau e de polvo e cabra cega (a cargo do restaurante A Patanisca).

Dia 9

Vinhos: Alma Vitis Branco (vinho vencedor da mais recente edição do concurso de vinhos das Festas da Cidade de Torres Vedras), Alma Vitis Tinto, Maria Afonso Frizante, Quinta da Murnalha Tinto (vinho vencedor da mais recente edição do concurso de vinhos das Festas da Cidade de Torres Vedras) e Fonte das Moças Tinto.

Oferta gastronómica complementar: ovos rotos com cogumelos e batata caseira, pica-pau vegetal e torricado com tomate (a cargo do restaurante Foliateca).

Dia 10

Vinhos: Aproximar Tinto, Marco Velho Tinto, Maria Afonso Frizante, Espumante Bruto e Mirante Branco.

Oferta gastronómica complementar: pica-pau à portuguesa (a cargo do café Kenia).

Dia 11

Vinhos: Portas do Vale (branco e tinto) e Quinta da Folgorosa (branco, branco reserva e tinto).

Oferta gastronómica complementar: carapauzinhos fritos, iscas de cebolada e pica-pau (a cargo do restaurante O Tacho).

Animação musical: DJ Karlos Antunes.

Dia 12

Vinhos: Quinta da Viscondessa Tinto, Velhos Tempos (branco e tinto) e Mirante (branco e rosé).

Oferta gastronómica complementar: carpaccio de novilho com rúcula e lascas de parmesão, queijo parmesão com crostinis de alecrim e pannacota de frutos vermelhos (a cargo do restaurante San Pietro).

Animação musical: cantor e guitarrista Mário Nunes.

Dia 16

Vinhos: Porão Velho (branco, tinto e rosé), Alma Vitis Branco e Quinta da Murnalha Tinto (vinhos vencedores da mais recente edição do concurso de vinhos das Festas da Cidade de Torres Vedras).

Oferta gastronómica complementar: cogumelos com ovinhos de codorniz e ovos mexidos com espargos (a cargo do restaurante Simple).

Dia 17

Vinhos: Aproximar Tinto, Vale da Capucha Arinto, Património Tinto e Mirante (branco e rosé).

Oferta gastronómica complementar: “salada” caprese, queijo parmesão com crostinis de alecrim e “San pinuts” (a cargo do restaurante San Pietro).

Dia 18

Vinhos: Velhos Tempos Branco, Alma Vitis (branco e tinto) e Património (branco e tinto).

Oferta gastronómica complementar: hummus de tomate (vegan), caril indiano e salada de bulgur (a cargo do restaurante Max Garden).

Animação musical: DJ/saxofonista Ricardo Branco .

Dia 19

Vinhos: Fonte das Moças (branco e tinto), Velhos Tempos Tinto e Mirante (branco e rosé).

Oferta gastronómica complementar: ovos rotos com cogumelos e batata caseira, pica-pau vegetal e torricado com tomate (a cargo do restaurante Foliateca).

Animação musical: cantor e guitarrista Pedro Santos.

Dia 22

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: sandes de picanha, B.eat Devil ou B.eat Angel e sandes de porco preto (a cargo do restaurante Picanharia).

Dia 23

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: jaquinzinhos fritos, choco frito e vitela (a cargo do restaurante A Colmeia).

Dia 24

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: salada de bacalhau com grão, iscas de cebolada e pica-pau (a cargo do restaurante O Tacho).

Dia 25

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: mexilhão à Boca Santa, camarão à Boca e caril de legumes com camarão (a cargo do restaurante Boca Santa).

Animação musical: DJ João Reis.

Dia 26

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: moelinhas guisadas, carapauzinhos fritos e pica-pau (a cargo do restaurante O Tacho).

Animação musical: violinista Malú Garcia.

Dia 29

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: sandes de picanha, B.eat Devil ou B.eat Angel e sandes de porco preto (a cargo do restaurante Picanharia).

Dia 30

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: cogumelos com ovinhos de codorniz e ovos mexidos com espargos (a cargo do restaurante Simple).

Dia 31

Vinhos: a definir.

Oferta gastronómica complementar: jaquinzinhos fritos, choco frito e vitela (a cargo do restaurante A Colmeia).