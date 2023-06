Vinho do Porto, gin e filigrana na nova sala do Ateneu Comercial do Porto

Na sala Our do Ateneu Comercial do Porto, aberta desde abril, é possível ter a experiência das provas das caves do vinho do Porto. E também experimentar gin.





Entrar no Ateneu Comercial do Porto significa voltar atrás no tempo, onde os dourados e os vermelhos imperam e a decoração majestosa faz-nos parecer que estamos em 1869, data de nascimento da instituição. Há 154 anos que o Ateneu reúne história e cultura. Mas quem agora decidir entrar, vai encontrar também um espaço onde o passado se funde com a inovação.

O projeto Our divide-se em duas componentes: o vinho do Porto, através da Messias, e o gin, graças à Our, marca de Joaquim Granja, empresário de restauração. Ao som de música calma, ali pode ser experimentado desde o gin mais comum à garrafa mais luxuosa do mundo, de seu nome Filigree. Esta é uma das que apresenta algo novo: a união da bebida à arte da filigrana.

A junção destes dois universos foi uma ideia que surgiu quase do nada. O empresário revela que, “sabendo que é uma arte fantástica, aborrecia-me só estar ligada aos famosos corações. Sendo tão antiga e importante, sentia a necessidade de combinar as duas coisas”.





Quem der uma espreitadela à Our vai poder ver esta arte aplicada, por exemplo, numa garrafa de água e num protótipo feito para a Louis Vitton. Esta última garrafa é de cristal e isenta de chumbo, com um rótulo diferente dos habituais que se veem no mercado. Nas palavras de Joaquim Granja, “gostamos de ir mais longe e de acrescentar valor, ir para lá dos rótulos em papel normais. Inovamos ao ponto de sermos os únicos a termos como rótulo uma libelinha suspensa, feita com filigrana”.

Mas esta arte não se fica pela bebida, estendendo-se a outras áreas, como a música. Num canto da sala estão expostos uma viola, uma guitarra e um cavaquinho, todos eles revestidos pelo mesmo material. Embora a Our conte pouco tempo de vida, já foram feitas várias vendas e visitas. Joaquim Granja refere que “há curiosidade em ver a filigrana aplicada desta maneira, e isso orgulha-nos, porque somos portugueses e isto é algo muito nosso”.