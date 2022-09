Vai-se brindar ao final do verão na Sunset Wine Party do The Yeatman

Os vinhos, os petiscos e a música regressam dia 15 de setembro aos terraços e às salas de The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia. É a derradeira Sunset Wine Party de 2022.

A Sunset Wine Party do ano tem início às 19h de quinta-feira, 15 de setembro, e estende-se até à meia-noite. Oferece não só uma vista privilegiada para o rio Douro e para a cidade do Porto como também música ao vivo, num ambiente decorado com tons dourados e quentes que combinam com o pôr-do-sol de verão. É o terceiro e último capítulo destas festas, após duas edições com lotação esgotada.

O evento inclui a degustação de um buffet dividido por zonas temáticas, com queijos e enchidos, pratos frios e pratos quentes, pizas artesanais e cachorrinhos, como também sobremesas, chocolates e gelados artesanais, da autoria de Ricardo Costa, chef responsável pelo restaurante do hotel, com duas estrelas Michelin. Tudo combinado com vinhos brancos e tintos propostos pelos parceiros vínicos nacionais de The Yeatman.

O dress code é casual chic e os bilhetes já se encontram disponíveis para reserva no site, pelo preço de 110 euros, podendo, no caso de grupos a partir de oito pessoas beneficiar de um desconto de 10% por pessoa.