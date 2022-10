Uma loja de vinhos em qualquer lugar

A Victória Wine Shop nasceu junto à marisqueira mais emblemática da praia de Paredes da Vitória (Alcobaça) e dali salta agora para onde a requisitarem, através do projeto Vinhos em Lugares Incríveis.

A história da Victória Wine Shop começa a contar-se na pandemia, em contraciclo com o registo de confinamento do país e do mundo. Ali, paredes-meias com o mar de Paredes, os sabores e cheiros da marisqueira Tonico, que a família Raimundo dirige há meio século, os vinhos ganharam asas e voam para toda a parte. Maria Inês, que se embrenhou no negócio da família em 2016, desejava deixar a sua marca e pensou nos vinhos.

“Mas não queria apenas uma loja. Queria deixar o meu legado e contar também a minha história”, revela à “Evasões”, num raro momento de pausa, enquanto desfia as contas desse rosário em que cabe a paixão pelo mundo dos vinhos. Convidou então dois amigos – uma decoradora (Nádia Gouveia) e um carpinteiro (Eduardo Roda) – que construíram um baloiço e carrinho de passeio onde cabem as garrafas, os copos e tudo o mais que os clientes desejarem. Foi assim que nasceu o projeto Vinhos em Lugares Incríveis, um serviço pensado para casamentos, festas de aniversário, eventos empresariais e outros, que leva os vinhos onde for preciso.

“Começámos com as despedidas de solteiros este verão, o que foi também muito engraçado”, conta Maria Inês, ela que tem vindo a apostar nos pequenos produtores do Oeste. Afinal, estamos em Alcobaça, e o que não falta nas redondezas é produção de (bom) vinho, até ao Bombarral. Na loja, apostou numa sala de provas e num terraço que faz as delícias dos clientes. Mas não é tudo. Maria Inês não se limita a vender garrafas de vinho, gosta de personalizar os produtos. E por isso tem uma panóplia de ofertas à disposição, como caixas personalizadas com fotografias e gravuras.

