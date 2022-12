Soalheiro recebe o frio com muitas sugestões de enoturismo

Para os meses mais frios do ano, o Soalheiro, em Melgaço, propõe um vasto programa de enoturismo.

Quem se alojar na sua Casa das Infusões, tem muitas sugestões à disposição. Sendo aqui que a empresa produz as suas infusões The Pur Terroir é possível ficar a conhecer as mesmas numa prova de 10 sabores (15 euros), harmonizada com queijo Prados de Melgaço, compota da Quinta de Folga e mel do Zé. Pode ainda visitar o campo onde estas são minuciosamente produzidas e cuidadas, lado a lado com as vinhas.

Mas não é necessário ficar lá instalado para usufruir dos programas de enoturismo, pois estes são abertos a toda a gente. A pensar nos adeptos de vinhos Soalheiro, o produtor, que este ano comemora 40 anos, abre as portas da garagem onde começou a fazer o vinho. Nesta nova Sala Origem, percorre-se essa história, com várias provas.

O destaque vai para a Prova 40 anos (120 euros), onde vai ser possível degustar a evolução do Soalheiro e explorar a elasticidade da casta Alvarinho. Nesta prova, além de colheitas mais antigas, dos vinhos da Edição Especial Soalheiro 40 anos e do Soalheiro Clássico, são várias as outras referências à escolha e que poderão ser desfrutadas ao longo de duas horas. Soma-se a possibilidade de visita à primeira vinha e à adega e cave da inovação, bem como uma prova de cuba nesta cave. Há outras cinco provas de vinho disponíveis (entre 12 e 65 euros).

O Soalheiro criou também cinco experiências gastronómicas. Para desfrutar a dois e saborear alguns dos sabores do território, sempre acompanhados com uma seleção de vinhos. Há a degustação tradicional (20 euros), Ancestral (30 euros) ou Raízes (25 euros). Para aqueles que preferem uma refeição em família ou com um grupo de amigos, disponibiliza-se a Refeição Ligeira (25 euros/pessoa; mínimo de quatro pessoas), que inclui produtos locais harmonizados com vinho à escolha ou então o Menu de Almoço à Mesa na Quinta da Folga (65 euros/pessoa; mínimo 8 pessoas), que permite degustar três pratos típicos caseiros harmonizados com diferentes expressões de Alvarinho.

O enoturismo funciona todos os dias da semana, com quatro horários de visita por dia. As reservas podem ser feitas através do site do Soalheiro, pelo telefone (251416769) ou e-mail ([email protected]).