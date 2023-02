Simplesmente Vinho junta 101 produtores na Alfândega do Porto

Entre 24 e 26 de fevereiro, o evento que se assume como mostra "independente e alternativa" de vinhos, vai juntar bebida, comida e arte, com o rio Douro como pano de fundo.

A 11.ª edição do Simplesmente Vinho decorre este fim de semana na Alfândega do Porto. Neste salão de vinhos, petiscos e artes vão comparecer 101 produtores de vinhos naturais ou de pouca intervenção, oriundos de vários cantos de Portugal e Espanha. Angiolino Maule, produtor italiano dos vinhos naturais de Gambellara, marcará presença como convidado.

Além dos vinhos, serão servidos petiscos na Simplesmente Petiscaria. Tal como em outras edições estarão presentes os restaurantes Delicatum e a Forneria de S. Pedro. Em estreia está a dupla João Ribeiro (Goela) e André Cabrita. Hugo Ferraz levará ao evento, pela primeira vez, café de especialidade, ao passo que o bar de vinhos europeus estará ao encargo dos Natwine Aficionados.

O final de cada dia será presenteado por concertos. Sexta, dia 24, contará com The Suma Music e THEMANUS; sábado, 25, com Kiko & the Blues Refugees; e Álvaro e a sua Banda fecham os concertos no domingo 26.

O Simplesmente Vinho vai contar ainda com uma mostra de arte do curador Karlown, que envolve o trabalho de 12 artistas nacionais.

A novidade desta edição serão as “Simplesmente… à Conversa”. Thomaz Vieira arrancará na sexta-feira com a apresentação do seu livro Viti, Vini, Vici. No sábado 25, Diana Barnabé trará o Enxoval, o seu programa gastronómico, moderando uma conversa com quatro produtores vinícolas.

Simplesmente Vinho

Sexta, 24, e sábado 25, das 15h às 20h: 25 euros/dia

Domingo, 26, das 11h às 16h: 22 euros/dia

Passe 3 dias: 55 euros