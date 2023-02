Santarém recebe quinta edição do Tejo a Copo, com vinhos de 26 produtores

A 11 de março, o Convento de São Francisco, em Santarém, abrirá as portas a 26 produtores vinícolas, com provas e conversas em torno do vinho.

Entre as 15 e as 21 horas do dia 11 de março (sábado) irá decorrer a quinta edição do Tejo a Copo, um evento que promove os Vinhos do Tejo. Este ano, voltarão a estar presentes 26 produtores, que se reunirão no Convento de São Francisco.

Destaca-se a estreia da ODE Winery, novo projeto de um investidor estrangeiro, do enólogo e produtor Hugo Mendes e das empresas Casal da Fonte e SIVAC.

Esta edição conta com a possibilidade de os enófilos provarem vinhos mais exclusivos. As senhas para esta experiência serão vendidas à entrada do evento, e podem ir desde os 3 até aos 5 euros. Além disso, será possível adquirir uma seleção de vinhos por um preço especial, com oferta de portes de envio para Portugal Continental. A encomenda e o pagamento têm de ser efetuados no decorrer do evento, junto do espaço da Rota dos Vinhos do Tejo.

Relativamente à gastronomia, a quinta edição do Tejo a Copo volta a contar com dois restaurantes representados: o Amassa, com uma cozinha italiana e recentemente aberto por Francisco Calheiros, em Santarém, e o tradicional 150 Gramas, do surfista Pedro Teles.

O programa do evento volta a incluir conversas sobre vinho, conduzidas por Rodolfo Tristão, sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo. Contará ainda com animação musical: um DJ na zona dos produtores e música ao vivo no centro dos claustros do convento.

O Tejo a Copo é de acesso livre e a prova genérica dos vinhos é gratuita, embora seja necessário comprar o copo oficial do evento, que é vendido à entrada por 3,50 euros. Consulte, abaixo, a lista completa de produtores presentes.