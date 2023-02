Rota dos Vinhos do Tejo inaugura loja física e tem novo site

Abrangendo sete concelhos, a Rota dos Vinhos do Tejo é uma das mais antigas regiões produtoras de vinho. Conta agora com um espaço físico, uma loja online e um novo site.

A Rota dos Vinhos do Tejo encerrou 2022 com a abertura de uma loja física e recebeu o novo ano com o lançamento de um novo site. Dentro desta plataforma, destaca-se uma loja online, onde estão à venda vinhos e produtos da região, além de pacotes com ofertas de enoturismo.

O espaço da Rota fica no piso 0 das instalações da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, situada na Rua de Coruche, 85, em Almeirim. Está aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 13 horas e das 14 às 18 horas, e os seus 25m² de área são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

A oferta vínica contempla mais de 20 produtores da região, incluindo a Quinta da Lapa e a Quinta da Alorna, entre outros. Os vinhos podem ser comprados à unidade, à caixa ou em packs especiais. Tanto na loja física como online, estão também disponíveis produtos gastronómicos, como o azeite da Companhia das Lezírias, os doces da Quinta do Côro e o picante Mondega.

O novo site da Rota tem o objetivo de aumentar a proximidade com o consumidor, despertando a curiosidade em conhecer a região, através das mais variadas valências – produção de vinho, património arquitetónico, comunhão com a natureza e cultura gastronómica. Na plataforma também é possível encontrar pontos de interesse da região, sítios para dormir, onde comer, que vinhos provar e que produtores visitar.

Está também disponível a Tejo Wine Route 118, uma rota desenhada em torno dos cerca de 150 quilómetros da Estrada Nacional 118 que atravessam a região dos Vinhos do Tejo, ao longo de sete concelhos: Abrantes, Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos e Benavente. Esta rota conta com 14 produtores de portas abertas para todos aqueles que estejam interessados no mundo dos vinhos. Futuramente, o espaço da Rota dos Vinhos do Tejo vai ser palco de pequenos eventos, como provas comentadas e lançamento de vinhos.