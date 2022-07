Receitas de cocktails frescos para fazer em casa, pelo bartender Fernão Gonçalves

Com a chegada do verão, o bartender Fernão Gonçalves partilha quatro receitas de cocktails frescos e rápidos de recriar em casa, com base em sodas artesanais e em licores e destilados de produção nacional.

Aos 31 anos, Fernão Gonçalves já se conseguiu fixar como um dos nomes seguros da mixologia nacional, com um percurso que passou por moradas alfacinhas como Pensão Amor, Casa de Pasto, Rio Maravilha e o Pesca. Atualmente como chef de bar executivo do grupo Platform, colaborou na criação de cartas de cocktails de espaços como Coyo Taco, Sala de Corte e Rocco, entre outros. Com a chegada do verão, o bartender lisboeta partilha receitas de cocktails frescos, rápidos e fáceis de replicar em casa, para refrescar o serão caseiro.

Trata-se da nova parceria de Fernão Gonçalves com a Why Not Soda, a primeira soda artesanal e biológica, certificada e produzida por cá, que nasceu pelas mãos de um casal alemão que decidiu mudar de vida e rumar a Portugal. Os cocktails que surgem desta sinergia, apresentada recentemente na última edição do Lisbon Bar Show, piscam o olho ao produto nacional, fazendo uso de licores e destilados como a ginjinha de Óbidos, o Moscatel, o rum madeirense e o vinho do Porto, por exemplo.

Para os fãs de Porto seco, limão e erva-mate

– 150 ml de Why Not Soda Limão e Erva-Mate

– 50 ml de vinho do Porto branco seco

– 1 zest de limão

Para os fãs de pêssego, gengibre e moscatel:

– 150 ml de Why Not Soda Pêssego e Gengibre

– 50 ml de Moscatel

– 1 fatia de gengibre fresco

Para os fãs de ginjinha, framboesa e tomilho:

– 150 ml de Why Not Soda Framboesa e Tomilho

– 50 ml de Ginjinha de Óbidos

– 1 ramo de tomilho fresco

Para os fãs de rum e Cola:

– 150 ml de Why Not Soda Cola Natural

– 50 ml de rum da Madeira

– 1 gomo de lima espremido