Receita para fazer bubble tea em casa e onde comprar os ingredientes

Bárbara Santos, do Toffee Glacé, partilha uma receita de um bubble tea clássico. Para fazer o chá de bolhas em casa, sugerimos dois locais para comprar os ingredientes.

Bubble tea clássico

de Barbára Santos, do Toffee Glacé

Embora simples, é provável que a bebida não saia perfeita logo à primeira tentativa. A cozedura das pérolas de tapioca é o passo que merece mais atenção, para que estas ganhem a textura ideal – suave, sem ser mole, elástica e consistente o suficiente que permita mastigar. Para melhores resultados, o chá preto deve ser de boa qualidade.

Ingredientes (p/ 1 pessoa):

280 ml de água

2 g de chá preto de folha solta ou uma saqueta

50 ml de leite (qualquer tipo) ou bebida vegetal

10 g de açúcar

Pérolas de tapioca q.b.

Gelo (opcional)

Preparação:

Cozer as pérolas de tapioca em água a ferver moderadamente, e conforme as instruções da embalagem (as de cozedura rápida demoram à volta de 15 minutos, as normais precisam de cerca de 40 minutos). Fazer chá preto bem forte, adicionar o açúcar e mexer.

Num copo alto e transparente, colocar as pérolas cozidas, o chá e o leite. Caso se pretenda a bebida gelada, adicionar algumas pedras de gelo.

Onde comprar os ingredientes:

As lojas online da Bubble Time e da MyIced vendem kits para bubble tea faça você mesmo.

Bubble Time

A Bubble Time comercializa cinco conjuntos, entre eles um kit para fazer o chá clássico (com chá preto assam de Taiwan, pérolas de tapioca, açúcar preto e creme isento de proteína animal), outro para bubble tea de matcha (com pérolas de tapioca, matcha biológica, uma taça, uma escova de bambu e uma peneira em metal), e outro que permite adicionar vários aromas ao chá, como taro, baunilha ou coco. Em querendo-se todos eles podem vir com uma palhinha de metal. Web: bubblelabportugal.com. Preço: Original Milk Tea Kit a 19,50 euros.

MyIced

Na MyIced não só é possível comprar os conjuntos – há-os, por exemplo, para dez e 20 bebidas com diferentes sabores, ou para preparar chá com um sabor específico -, como também se vendem ingredientes e objetos avulso, como os baldes com popping boba, as pérolas de tapioca, os preparados para aromatizar, palhinhas reutilizáveis, um shaker e uma bolsa em tecido para carregar o copo. Web: myiced.com. Preço: Home Kit Bubble Tea (10 bebidas) 28 euros; Home Kit Milk Tea desde 18,70 euros.