Real Companhia Velha tem novo programa de enoturismo

A mais antiga empresa de vinhos portuguesa lança “Trio de Experiências em Vila Nova de Gaia”, um novo programa de enoturismo.

O programa inclui visita às Caves de Vinho do Porto, ao Museu da 1.ª Demarcação e, no final, convida para um almoço na Enoteca 17.56.

A primeira visita, às 10h, feita com guia, inicia-se com a projeção de um vídeo sobre a história da Real Companhia Velha e o processo de elaboração do Vinho do Porto, desde o Douro até Vila Nova de Gaia. Prossegue pelo armazém principal de envelhecimento, passa pelo Museu Vintage e termina com a degustação de quatro portos – Extra Dry White, Late Bottled Vintage (LBV), Carvalhas Reserva Tawny e Tawny 20 Anos. É nestas Caves que a Real Companhia Velha armazena uma ampla seleção de Tawnies e também a garrafeira particular da família Silva Reis.





O segundo momento deste trio tem lugar já no Cais de Gaia, na Alameda da Rua Serpa Pinto, que se situa o centro de visitas 17.56 Museu & Enoteca. A visita ao Museu da 1.ª Demarcação tem início às 11h30 e dura uma hora. O facto de ser um museu interativo permite ao visitante caminhar ao seu ritmo, terminando na loja, onde pode ficar a conhecer a vasta oferta vínica da Companhia. Neste Museu, a Real Companhia Velha tem como missão partilhar com o grande público a história da primeira região demarcada do mundo e da Real Companhia Velha – criadas em uníssono –, através de documentos, pertencentes ao espólio da empresa, reunido e preservado ao longo de mais de 260 anos.





Chega depois a altura de subir ao primeiro piso do centro de visitas para um almoço na Enoteca 17.56, um espaço amplo, com restaurante, duas salas privadas e um terraço panorâmico com vista para o Porto antigo. O almoço inicia-se com um Porto Tónico como aperitivo e inclui entrada, prato e sobremesa, para além do couvert – onde é possível degustar o azeite virgem extra da Quinta dos Aciprestes. Como entrada pode optar por presunto pata negra ou burrata com tomate coração-de-boi. Para prato principal há três opções: arroz de espargos e manjericão, bacalhau à Romando ou o bife à Enoteca, acompanhados por Evel branco e tinto. À sobremesa, há mini escangalhado e um Porto Quinta das Carvalhas Reserva Tawny.

Este programa está disponível de terça-feira a sábado e tem um valor de 68 euros por pessoa. A marcação é obrigatória e deve ser feita através dos contactos 223775194 ou [email protected].

PROGRAMA

10h – Caves de Vinho do Porto Real Companhia Velha

Morada: Rua Azevedo Magalhães, 314, Vila Nova de Gaia

11h30 – Centro de Visitas 17.56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha

Morada: Alameda da Rua de Serpa Pinto, 44B, Vila Nova de Gaia

11h30 – Museu da 1.ª Demarcação

12h30 – Enoteca 17.56 – Almoço a três tempos