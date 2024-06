Ramada 1930: assistir ao Euro numa esplanada com cerveja artesanal, em Guimarães

O futebol vai passar religiosamente neste bar instalado numa antiga fábrica de curtumes, com petiscos e muitas bebidas para refrescar os ânimos.

Quem prefere um ambiente mais recatado do que as esplanadas do centro histórico de Guimarães, encontra no Ramada 1930 condições propícias para assistir aos jogos do Europeu de Futebol masculino. Há uma grande esplanada coberta nas traseiras, completamente isolada da rua e dos seus passantes; uma generosa lista de cervejas artesanais, à pressão e a garrafa, com novidades frequentes; e petiscos para aconchegar o estômago.

O bar partilha morada com o Instituto de Design de Guimarães, no edifício da antiga fábrica de curtumes da Ramada, que foi a última unidade fabril a fechar portas na zona de Couros, a mais recente adição à área classificada como Património Mundial. Em jeito de homenagem à história daquela unidade, fundada em 1930, os novos inquilinos do número 52 da Rua da Ramada (daí o nome) conservam a traça industrial do edifício e as cores características da fachada: o amarelo palha das paredes e o vermelho vivo das caixilharias. É a própria estrutura do imóvel que permite à esplanada do bar dividir-se num amplo pátio banhado pelo sol, com zona lounge, e numa área sombreada pelo primeiro piso do prédio. Ambas se fundem, especialmente nos dias de jogo, para que todos tenham vista direta para o ecrã da televisão.

Os adeptos de quatro patas também são bem-vindos e têm direito a uma taça com água. Já os humanos podem refrescar-se com a seleção de cervejas da casa (nacionais e internacionais), em especial com a Oportuna, uma Double IPA criada para o Ramada. Chegando a fome, há tábuas com croquetes de alheira, nachos, asinhas de frango e outros petiscos para partilhar; e ainda cachorrinhos, francesinhas, pregos, hambúrgueres e ovos rotos.





Faltassem mais motivos para uma visita, além dos encontros futebolísticos, a agenda de junho do Ramada traz noites de quiz, espetáculos de comédia, um festival gastronómico, concertos e a festa de aniversário do bar.