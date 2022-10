Chá de bolhas: quatro lugares para beber bubble tea no Porto

A bebida de origem taiwanesa já está bem presente no centro da cidade. Conheça aqui quatro moradas onde a pode encontrar.

1 | Toffee Glacé

Oferecer bubble tea da melhor qualidade possível é a vontade de Bárbara Santos, no Toffee Glacé, um café-bar nos Poveiros onde só se vende ao postigo. Leitora ávida de rótulos em parte graças à formação em ciências farmacêuticas, Bárbara escolhe criteriosamente aquilo que usa nas bebidas, mesmo que isso implique abdicar das pequenas bolas que rebentam, e apenas usar as pérolas de tapioca. No Toffee Glacé não se trabalha com leite em pó, o chá matcha é biológico e os chás de fruta são preparados com sumo de fruta. Quem estiver com dúvidas na altura da escolha, pode provar alguns dos chás antes de comprar e optar entre as bebidas Hong Kong (chá preto e leite ou bebida vegetal) ou as Lemonade (chá e sumo de fruta), além das bebidas Taro, batido de Oreo e Tiger Milk.

2 | One Two Tea

Entrar no One Two Tea é quase como saltar para dentro de um livro de manga (banda-desenhada japonesa), graças à decoração a duas dimensões. A loja, com morada na Rua do Almada, está aberta desde abril e foi um projeto de Siman Xu. “Como sou fã de bubble tea, fui à procura [no Porto], mas não encontrei nenhum estabelecimento dedicado à bebida. Pensei que talvez fosse uma oportunidade”, conta a jovem chinesa, a viver em Portugal desde os oito anos. Foi numa viagem à China, para visitar os avós, que Siman teve o primeiro contacto com a bebida. Na altura, o bubble tea já era tão popular na China que “havia várias lojas na mesma rua”, recorda. Desde então ficou o gosto, que acabou por dar origem à One Two Tea, onde ao chá de bolhas se junta k-pop (música pop coreana) e anime, devidamente celebrados em eventos temáticos. O menu está dividido em milk tea, fruit tea e bebidas de café. A bebida mais vendida? O milk tea sujo, com brown sugar, leite e chá preto ou verde.

3 | Popchaa Bubble Tea & Coffee

O cavalete à porta da Popchaa anuncia seis signature teas e quatro bubble coffees, mas, em querendo-se personalizar a bebida, as combinações permitem centenas de resultados. As receitas pré-definidas ajudam a decidir quem ainda não conhece o conceito, mas grande parte da clientela já sabe ao que vai. Colette Gilles, francesa, estabeleceu-se no Porto há um ano, e foi a falta de sítios para beber bubble tea, que a levou a abrir a Popchaa em agosto. Os receios iniciais rapidamente se dissiparam, dado que logo nos primeiros dias “muita gente nova já conhecia [o bubble tea] do Tik Tok e de anime”. São sobretudo adolescentes, jovens viajantes e estrangeiros que ali chegam, em busca das bebidas refrescantes que, afirma Colette, se levarem pérolas de tapioca podem ser equiparadas a uma sobremesa, em termos de saciedade. Na Popchaa Bubble Tea & Coffee, além das bebidas, das quais se destaca o matcha morango latte e o dalgona coffee, Colette espera em breve adicionar snacks asiáticos ao menu.

4 | Mr. Box Tea

Um boneco com cabeça em formato de caixa é a mascote do Mr. Box Tea. Está presente na imagem gráfica da marca e em peluches, e dá forma aos frascos reutilizáveis de plástico, que se vestem de diferentes cores conforme a bebida escolhida. Talvez sejam os frascos – que alguns clientes acabam a usar como mealheiro ou vaso para plantas -, os peluches de personagens como Hello Kitty ou Cinnamoroll, ou o extenso menu que explicam o sucesso das duas primeiras lojas deste franchise chinês. O conceito foi trazido para Portugal por Junhong Ji, Fernando Ye e Chen Zhiqiang, que, ao sentirem falta de espaços dedicados ao bubble tea, decidiram pôr mãos à obra e abriram um espaço em Lisboa, perto de El Corte Inglés, e outro no Porto, a dois passos da Ribeira. O menu divide-se em flavored tea, milk tea, fresh fruit tea, cream cheese foam tea, specials, smoothies, milk drinks e soda. A azulada Dark Light, com chá da flor ervilha-borboleta, é das bebidas mais inusitadas.