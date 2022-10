Quatro locais para provar bubble tea em Lisboa

Quatro sugestões de espaços em Lisboa para beber bubble tea, ou chá de bolhas, que se tem tornado cada vez mais popular.

Bubble Time

Resulta da união de duas marcas e acaba de abrir o seu quinto espaço, na Avenida de Roma.

A Time Tea & Coffee e a Bubble Lab, das marcas de bubble tea mais antigas da cidade (2017 e 2019, respetivamente, uniram esforços e deram origem à Bubble Time, depois de terem trabalhado em conjunto no Iberanime. Com esta fusão, juntaram-se “os melhores produtos dos dois menus num só”, diz Anjie Wu, um dos sócios da Bubble Time.

O menu reúne milk teas, que se dividem em Original, Premium e Classics, e fruit teas, entre eles, Classics e Premium. Podem ser preparados com chás oolong, assam e jasmim, finalizados com bobas frutados, pérolas de tapioca, jelly de coco ou de café e complementados com leite de aveia, açúcar preto, uma dose de café ou espuma de sal marinho. Para petiscar, há comida de rua asiática, de onde se destaca o dorayaki, um doce que consiste em duas panquecas recheadas; bubble waffles e mochi. A Bubble Time conta com cinco lojas (a da Rua da Prata é das mais concorridas), sendo a da Avenida de Roma a mais recente, ainda em modo de soft-opening.

Meeting Tea

Chá com leite, fruta, café, chocolate e até com álcool – há um pouco de tudo nesta loja.

Cheng Xiao Yan e Chen Qi são da China e foi lá que aprenderam tudo o que sabem sobre bubble tea, antes de abrirem o Meeting Tea, um pequeno espaço (apenas dez metros quadrados) no Mercado Oriental, Lisboa, em maio de 2019. Em agosto deste ano, à loja na Rua da Palma juntou-se uma segunda, na Nazaré, que além de apresentar os chás de bolhas também serve bubble waffles.

Apesar de exíguo, o espaço tem uma grande variedade de bebidas, apresentando os clássicos de leite, de fruta, de café e de chocolate, asism como mojitos, batidos com natas e chás puros, servidos em copos de 500 ml e de 700 ml.

As bebidas são preparadas com leite de vaca – também existem alternativas vegetais – e fruta fresca. A grande parte dos ingredientes vem de Taiwan.

À semelhança das restantes lojas, também no Meeting Tea é o chá preto com leite e pérolas de tapioca aquele que mais se vende. O Taro Milk Tea, um preparado de tons arroxeados, é a proposta mais invulgar.

Bubble Tea Factory

Nesta recente loja em Belém, o bubble tea de pastel de nata é aquele que mais se destaca.

Aberta há dois meses, esta “fábrica de bubble tea” diferencia-se pelos ingredientes usados e pelas receitas invulgares. Bubble tea de pastel de nata – com chá preto, uma mistura de leites, pérolas de tapioca e creme de nata – ou de cheesecake com flor de sal de Aveiro – também à base de chá preto, mistura de leites e pérolas de tapioca com cheesecake – são as mais curiosas, desenvolvidas por Alan Cardoso e os restantes quatro sócios do projeto. Ali, a vontade é de usar ingredientes portugueses, tanto quanto possível. Os chás preto e verde são da açoriana Gorreana – e já merecem elogios de taiwaneses -, os morangos são portugueses e estão a ser estudadas as possibilidades de usar mais fruta nacional nas bebidas. Já as pérolas de tapioca, as bolhas e as caldas vêm de Taiwan. Ao contrário de outras lojas, na Bubble Tea Factory as bebidas são servidas apenas em um tamanho (600 ml), em copos de PLA, um termoplástico biodegradável, e com palhinhas de papel. Quem quiser trazer os seus copos de casa pode fazê-lo.

Mr. Box Tea

Variedade é a palavra de ordem nesta casa, onde o menu apresenta mais de 40 bebidas.

Um boneco com cabeça em formato de caixa é a mascote do Mr. Box Tea. Está presente na imagem gráfica da marca e em peluches, e dá forma aos frascos reutilizáveis de plástico, que se vestem de diferentes cores conforme a bebida escolhida. Talvez sejam os frascos – que alguns clientes acabam a usar como mealheiro ou vaso para plantas -, os peluches de personagens como Hello Kitty ou Cinnamoroll, ou o extenso menu que explicam o sucesso das duas primeiras lojas deste franchise chinês.

O conceito foi trazido para Portugal por Junhong Ji, Fernando Ye e Chen Zhiqiang, que, ao sentirem falta de espaços dedicados ao bubble tea, decidiram pôr mãos à obra e abriram um espaço em Lisboa, perto de El Corte Inglés, e outro no Porto, a dois passos da Ribeira.

O menu divide-se em flavored tea, milk tea, fresh fruit tea, cream cheese foam tea, specials, smoothies, milk drinks e soda. A azulada Dark Light, com chá da flor ervilha-borboleta, é das bebidas mais inusitadas.