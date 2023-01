Primeiro encontro nacional de espumantes junta provas e petiscos em Anadia

A 25 e 26 de março, o Curia Palace Hotel, em Anadia recebe o primeiro encontro nacional de espumantes. Iniciativa chama-se Millèsime e junta produtores nacionais, degustações vínicas e petiscos. Entradas partem dos 10 euros.

Durante dois dias, Anadia vai receber o Millèsime, o primeiro encontro nacional de espumantes, que decorre a 25 e 26 de março no Curia Palace Hotel. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Anadia, em parceria com a revista Grandes Escolhas, vai reunir produtores de espumantes com denominação de origem, de várias zonas do país, num “evento sofisticado e inspirado no universo da época dourada dos primeiros anos do século XX, no cenário místico, clássico e grandioso” do referido hotel anadiense, lê-se em comunicado.

Cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes. Além do protagonista deste festival, haverá ainda de zonas de mostra e venda de produtos típicos da região da Bairrada, e que harmonizam bem com espumantes. Casos do clássico leitão da Bairrada, rojões da Bairrada, ostras e sushi, sem esquecer a doçaria – bairradinos, ovos moles de Aveiro, Amores da Curia e morgadinhos de amêndoa, por exemplo.

A entrada no primeiro encontro nacional de espumantes tem o valor de 10 euros, através da compra de um copo de prova, ou 15 euros, para quem queira ir aos dois dias do certame. No dia 25, a iniciativa decorre entre as 15h e as 22h. No segundo dia, 26, será das 15h às 19h. Saiba mais aqui.