PortoBeerFest está de regresso e ocupa os Jardins do Museu Soares dos Reis

Na sua sétima edição, o festival de cervejas artesanais PortoBeerFest ruma a um novo espaço da cidade: os Jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis. O evento decorre entre 14 e 18 de junho.

O que hoje se designa por Jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis foi já um velódromo. Chamava-se D. Amélia II e foi mandado construir pelo rei D. Carlos, a pedido do Real Velo Clube do Porto. Aqui, realizavam-se corridas de bicicletas, sendo que na época, finais do século XIX, o ciclismo estava na moda.

O recinto, com entrada pela Rua Adolfo Casais Monteiro, acolhe assim pela primeira vez, diz a organização em comunicado, um grande evento internacional. Com o novo espaço há também outras novidades neste festival de cervejas, sendo a mais singular a área de cervejeiras designada Históricas, Clássicas e Familiares. Aqui, vão apresentar-se cervejeiras com mais de 600 anos e em que a propriedade se mantém no universo de uma família ao longo dos tempos, ou cervejeiras clássicas, que fazem parte da propriedade de um Estado como património nacional coletivo.

O grande destaque da edição irá para cervejeiras do Porto e sua área metropolitana: Burguesa, Lupum, MadamLL, Tough Love, Sovina, Colossos ou D’Os Diabos, Deuses do Malte, Fds, Opo74, ou os projectos colaborativos Catraio e FMTG. Juntam-se a estes as referências do panorama nacional, como a Musa, Letra, Dois Corvos, 8ª Colina, Maldita, Post Scriptum ou a Barona.

Os projetos mais recentes e reconhecidos pela comunidade, como Ophiussa, Fermentage, a coimbrã Epicura, Açor, de Arganil ou a aveirense 12 Marias, a organização OG&ASSOCIADOS, marcam também presença, a par de várias cervejeiras vindas dos Países Baixos, Escócia, Chéquia, Hungria, Espanha, Noruega e Inglaterra. Da Bélgica, uma estreia que fará as delícias dos “nerds”, com a Bofkont em programação pop up pela mão do bar portuense Cask Beer de Miragaia.

Como é habitual, haverá programação musical, ainda a anunciar. Degustações, gastronomia, provas comentadas, masterclasses, animação e performances completam o evento.

PortoBeerFest 2023

Jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis

Dias 14 a 16: das 17h às 24h

Dia 17: das 13h às 24h

Dia 18: 13h às 23h

Preço: 5 euros (entrada válida para os cinco dias do evento+copo oficial. Fichas para consumo das cervejas à parte, sem consumo mínimo obrigatório)