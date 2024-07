Porta do Café, a nova morada do café de especialidade em Aveiro

O templo do café de especialidade em Aveiro mudou de morada. Continua a ter apenas uma porta de entrada, como manda o nome, mas está maior e mais central. A mudança permitiu reforçar a carta e abrir a Porta do Café a eventos culturais.



A nova Porta do Café apresenta-se aos clientes como sempre o fez: uma única entrada, sem montra ou janelas, que dá passagem a um mundo de partilha e fruição em torno do café de especialidade. Foi com o intuito de trazer para Aveiro esse ambiente tertuliano característico de uma coffee shop que Carlos Calisto e Mara Almeida abriram a cafetaria em 2019. Mas a comunidade foi crescendo de tal forma que a pequena loja junto ao Teatro Aveirense já não servia os planos da dupla.





Afastou-se pouco da morada original, ocupando um espaço maior, num edifício recém recuperado que deixou umas belíssimas paredes em pedra descobertas. “De 28 metros quadrados passou para 90”, realça Carlos. “A ideia aqui é ter intervenção cultural: exposições, lançamentos de livros, provas de café, workshops… Temos um piano para que também possam acontecer momentos musicais. A ideia original era essa, mas a outra loja era pequena”, explica. A mudança permitiu aumentar a oferta de café em grão. “Nós trabalhamos com 15 torradores e temos uma carta permanente de 40 a 50 cafés. Todas as semanas há novidades”, informa o barista, cuja paixão pelo café de especialidade nasceu há uma década, na Austrália, onde se iniciou no ofício.





Toda a carta está disponível em filtro, num conjunto de técnicas que vão da chemex à V60, daí que o trabalho do barista passe também por auxiliar o cliente na escolha, tanto do café como do método de extração mais adequado. “De acordo com o que almoçou, com o que vai lanchar ou com o estado de espírito, o cliente pode escolher se quer um café mais floral, mais frutado, mais encorpado, ou mais suave”, observa Carlos. Quem preferir um expresso tem três variedades à escolha: o blend da casa, desenhado e pensado pelo barista para se aproximar o mais possível do expresso comum, e executado pelo 7G, torrador sediado em V. N. de Gaia; e duas variedades rotativas, que proporcionam uma opção mais ácida e outra mais doce.

Para acompanhar, há doces, incluindo pastéis de nata da Pastelaria Ramos – “os melhores da cidade”, assegura Carlos -, e ainda uma carta de torradas, tostas e croissants. Escolhas feitas, a poltrona ao fundo da sala, em jeito de cantinho de leitura, é um convite permanente a prolongar a visita.