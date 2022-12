Ouro, Incenso e Birra: festival de cerveja e música está de volta a Marvila

Marvila volta a receber mais uma edição do Ouro, Incenso e Birra, que junta cerveja artesanal, concertos e DJ sets. Acontece a 7 de janeiro, em quatro cervejeiras locais - Musa, Dois Corvos, Lince e Oitava Colina.

No arranque de janeiro, a tradição volta a manter-se em Marvila, a tempo de celebrar o Dia dos Reis. A edição de 2022 do festival Ouro, Incenso e Birra acontece a 7 de janeiro, entre as 13h e as 03h desse sábado, e junta cerveja artesanal, concertos e DJ sets pelas quatro cervejeiras que têm casa neste bairro: a Musa, a Dois Corvos, a Oitava Colina e a Lince.

Nesta iniciativa organizada pela Lisbon Beer Deparment – coletivo que representa estas produtoras de cerveja – a entrada é gratuita e cada visitante só consome o que paga. Para animar a tarde e a noite, há música ao vivo, em formato de concerto ou DJ set, de nomes conhecidos e emergentes, como Sam The Kid, Pongo, Marinho, Holly Hood, Velhote do Carmo ou Saint Caboclo, entre outros.

Além das criações já conhecidas de cada uma destas cervejeiras, haverá uma nova para provar, a pensar neste evento, resultado da colaboração entre as quatro. O custo do copo para beber no evento custa três euros e esse valor reverte a favor da associação Chelas é o Sítio, com a missão de “trazer mais valor” ao bairro que lhe dá nome, através da música, desporto, artes e intervenção em espaço público, e que está a criar um estúdio aberto à comunidade local. Saiba mais sobre a edição de 2023 do Ouro, Incenso e Birro aqui.