Oktober Festa regressa a Marvila este fim de semana

Nos dias 15 e 16 de outubro, a quinta edição do evento traz concertos, petiscos e muita cerveja

Organizada pelo Lisbon Beer Department, composto pelas quatro cervejeiras artesanais que habitam a zona de Marvila – Dois Corvos, Lince, Musa e Oitava Colina -, a Oktober Festa terá mais quarenta cervejas on tap, duas das quais criadas em colaboração entre as casas, especialmente para o evento: IPA ZUMBA na Caneca e IPA na Caneca Zumba. Além as cervejeiras anfitriãs também estarão presentes as marcas convidadas Vandoma, Aguarela, Barona e Aldeana.

Entre as 13h e as 3h, os eixos Capitão Leitão, Vale Formoso e Avenida Infante D. Henrique serão palco de um alinhamento musical que inclui concertos de Catarina Branco e Iolanda, Clementine, Trêsporcento, João Brito Trio, OCENPSIEA e Unsafe Space Garden. Já a mesa de mistura passará pelas mãos do Dj A Boy Named Sue, o trio Benjamin + Bruno Pernadas + João Vaz Silva, Catxibi, Dj Quesadilla, Izzy, Marinho, M3dusa, Nuno Dias, Sean Riley e os duos Tomás Wallenstein x Bulbo e Samuel Úria x Bunny.

Sandes de pernil, currywurst vegan, pizzas ou goulash são alguns dos petiscos que vão ajudar a forrar o estômago ao longo do dia.