Oktober Festa chega a Marvila e Cabo Ruivo com mais de 40 cervejas e concertos

Inspirada na Oktoberfest alemã, a festa de acesso gratuito regressa este sábado, 21, às cervejeiras artesanais de Marvila e Cabo Ruivo - Dois Corvos, Musa, Oitava Colina e Fermentage.

A Oktober Festa, inspirada na mais popular festa alemã de cerveja, está de regresso à zona oriental de Lisboa, com acesso livre, lançamento de novas cervejas e concertos. As quatro cervejeiras artesanais alfacinhas que compõem o Lisbon Beer Department em Marvila e Cabo Ruivo – a Dois Corvos, a Fermentage, a Oitava Colina e a Musa – servem de palco para as celebrações deste sábado, dia 21 de outubro, entre as 15h e as 03h.

À semelhança de outras ocasiões, uma nova cerveja criada em colaboração por estas casas vai ser apresentada e lançada nesse dia. Trata-se da Festbier LBD, uma lager de cor dourada e brilhante, aroma limpo e com notas de malte e de pão. Além das produções clássicas de cada cervejeira, também estarão presentes cervejas de marcas internacionais, como a Basqueland, do País Basco, e a Moersleutel Beer, dos País Baixos, totalizando mais de 40 referências servidas à torneira. Para acompanhar, há petiscos como pretzels, currywurs, bratwurst, goulash, sandes de schnitzel de cogumelo ou um beeramisu.

Ao longo de todo o dia, a festa da cerveja será ritmada pelos concertos de nomes como Femme Falafel, Benjamin, Quim Albergaria, Filipe Karlson ou Bastardos do Espírito Santo. Do pop à eletrónica, passando pelo rock e o punk, há escolhas para todos os gostos. Consulte em baixo os horários e as cervejeiras onde decorre cada espetáculo ao vivo, ao longo dos eixos Capitão Leitão, Vale Formoso e Avenida Infante D. Henrique.