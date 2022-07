Ocidente e oriente à mistura num cocktail d’ O Marmorista, no Porto

Para acompanhar as alterações da carta gastronómica d' O Marmorista, no Porto, o bartender Marco Guedes preparou uma nova carta de cocktails para servir no bar do restaurante e fazer “pairing” com os pratos de verão.

Os sabores do país do sol nascente vão estar em destaque este verão no restaurante e bar O Marmorista, aberto desde o início do ano na Boavista. Marco Guedes, o head bartender do espaço, quis criar sabores para acompanhar a nova carta do restaurante, produzida com a consultoria da chef Leonor Galvão. Assim surgiu o Yedacha.

O nome remete para uma bebida japonesa, uma espécie de mezinha utilizada para mitigar constipações e ressacas. “É um chá com yuzo (limão japonês), mel e gengibre”, explica Guedes, que aqui quis misturar oriente e ocidente. Assim, à inspiração deste chá juntou-se o cocktail Penicillin, uma bebida à base de whisky criada em 2005, em Nova Iorque, pelo bartender australiano Sam Ross, também com gengibre, limão e mel.





Quis fazer uma conjugação entre as duas, criando uma bebida cítrica e fresca, para também ir ao encontro da nova carta de cozinha, que, não abandonando os pratos que já são um sucesso, como a “punheta de bacalhau” desconstruída, está a diversificar as suas propostas. “A nossa primeira carta era mais baseada em sabores mediterrâneos: italianos, espanhóis e portugueses. Agora, vamos ter sabores mais frescos e orientais e os cocktails têm de fazer esse pairing”, comenta.