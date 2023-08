O Well, em Vale do Lobo, tem comida e festa com toque balinês

Encaixado na Praça de Vale do Lobo, o Well é um tudo-em-um para entrar de manhã e sair à noite. Tem restaurante, bares, piscinas, entretenimento musical e uma decoração que remete para a ilha de Bali, na Indonésia.



Ao Well Vale do Lobo só falta ter quartos onde dormir. Este comentário é frequente por parte de quem já conhece este espaço de bem-estar e entretenimento gerido por duas famílias de Tavira. Comida portuguesa, sushi tradicional, vinhos nacionais e champanhes franceses: a oferta é transversal e está a cargo de dois chefs. Diego Carvalho pode fazer, por exemplo, um combinado de niguiris com caviar e folha de ouro e João Paulo um polvo de Santa Luz à lagareiro, com batata a murro e tomate cherry.

O restaurante encontra-se no piso térreo e este ano ganhou uma zona sombreada e com teto ajustável, para garantir mais conforto aos clientes na esplanada com vista para o mar. Uns degraus abaixo, pode-se almoçar ou jantar em mesas na borda da piscina social ou em nichos privados, ao som dos percussionistas, saxofonistas e DJ que atuam nos meses de verão. A decoração reflete as cores e texturas balinesas.

Em cima, o Well Beach Club, com entrada paga, orbita em torno de duas piscinas. Esta zona serve apenas almoços, mas permite alugar camas balinesas e banhos de jacúzi, ou receber massagens tailandesas. Na concessão de praia, há motas de água para alugar. Comum a todos os espaços são as bebidas, tanto cocktails clássicos ou de autor, como sumos naturais, smoothies ou sangrias.