O Royal Cocktail Club do Porto tem um cocktail que é uma viagem de 100 anos

Em abril passado, Carlos Santiago voltou à casa na Baixa do Porto que tinha deixado no final de 2017, agora como head bartender e gerente de bar. Trouxe para a carta algumas das suas criações, como esta evocação dos “social clubs” de antanho.



Foi com o cocktail Candle Light que Carlos Santiago representou Portugal na World Class Bartender do Ano, depois de ter ficado em primeiro lugar na competição nacional. Passados cinco anos – tempo em que foi embaixador da Diageo Portugal e manager de bar do grupo JASE Hotels & Resorts – e de regresso a The Royal Cocktail Club, o bartender inclui na carta este e outros cocktails de sua autoria.

“Fazia parte da carta inicial do bar. Entretanto, levei-o à final mundial”, recorda. Santiago inspirou-se no ambiente de uma certa sociedade portuense de inícios do século XX. Quis recriar no copo os “social clubs”, espaços de tertúlias onde não faltavam bebidas espirituosas. “Peguei naquelas que seriam as mais consumidas, como o uísque e o conhaque. E também nas bebidas que as poucas mulheres que frequentavam esses ‘clubs’ bebiam, mais licorosas ou fortificadas.”

Desta ideia base nasceu o Candle Light, feito com uísque, licor de laranja, vinho do Porto ruby e “oleo saccharum” de limão. E para lembrar os ambientes de fumo – dos cigarros, dos charutos, das lareiras – leva ele próprio fumo, que resulta da combustão de madeira e chá com chocolate. Na final do concurso, que decorreu na Cidade do México, estavam 55 bartenders em competição, tendo o o cocktail portuense ficado num honroso sétimo lugar.

Em breve, vai haver alguns ajustes na carta e Carlos Santiago quer elaborar uma carta própria para a sala de baixo, tal como era quando o bar abriu, em 2017. São por isso de esperar novidades em breve.