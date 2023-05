O Rossio Gastrobar, em Lisboa, tem nova carta (e a vista de sempre)

A barmaid Flavi Andrade e o chef João Correia são os mestres ao leme da experiência gastronómica do Rossio Gastrobar, onde se pode comer com as mãos e provar cocktails tão saborosos quanto criativos. Sempre de olhos postos na cidade.

Flavi Andrade apressa-se a mostrar a vista panorâmica do sétimo piso do hotel Altis Avenida sobre a Praça D. Pedro IV, a estação ferroviária, o quadriculado pombalino, o Castelo de São Jorge, a Graça e o Elevador de Santa Justa, entre outros ícones. Foi este cenário da Lisboa antiga e moderna que abraçou há quatro anos, quando o Rossio Gastrobar abriu, e no qual se inspirou para criar uma nova carta de cocktails em parceria com a Schweppes, marca de refrigerantes com mais de dois séculos.

As 13 bebidas surgem divididas em quatro momentos – Tejo (aperitivos), Saudade (para qualquer momento), Miradouro (digestivos) e Avenida (cocktails sem álcool) – e incorporam ingredientes portugueses como bolota, castanha, laranja e até cevada tostada. “Não trabalhamos com técnicas extremamente difíceis nem equipamentos complexos, mas fazemos algumas fermentações e shrubs [mistura de vinagre com algum tipo de açúcar] para encontrar fórmulas e texturas que agradem aos clientes”.

Nascida em Brasília há 44 anos, Flaviana formou-se em jornalismo e em Espanha foi tirar um doutoramento. Para pagar os estudos, começou a trabalhar em bares e cedo se apaixonou pela área, sem nunca perder a atitude curiosa e dinâmica de um bom jornalista. “Está a ser uma experiência maravilhosa porque tem uma coisa em que acredito: cozinha e bar a funcionarem juntos, numa engrenagem onde o serviço de sala é igualmente importante”, confessa a barmaid enquanto serve um cocktail.

O Beyond Old Fashion leva Buffalo Trace, cevada tostada, caramelo e solução salina de pimenta preta, enquanto o Manuelino lembra o Mosteiro dos Jerónimos com Plantation Dark, uísque, Fernet Branca, Schweppes Selection Ginger Ale e stout caramelizada. São histórias e lugares contados em estado líquido, da Tágide ao Cacilheiro, do Maxim’s ao Elétrico, passando pelo Express Além-Tejo, composto por rum, Martini Vibrante em vez de café, Ysabel Regina, mel, gengibre e sésamo.

A cozinha do Rossio Gastrobar e de todo o hotel é liderada há 14 anos pelo chef escalabitano João Correia, que se fez cozinheiro no Pestana Palace e no Bica do Sapato. Aqui, tem como souschef o jovem Rúben Gaspar, que vai à mesa explicar os pratos aos clientes sempre que necessário. Os mais atentos notarão no design das louças, desenhadas por artesãos nacionais, e nas colheres e facas em madeira.

Engenhosa é também a peça que permite acomodar pratos na borda das mesas. Entre as propostas da cozinha há pratos de partilha e individuais como croquetes de rabo de boi e molho de mostarda; mini tartelete de romesco, pickle de cebola-pérola e aneto; taco de polvo, pico de gallo e mexilhão; katsu sando de porco alentejano e pickle de cebola em pão tramezzini; peixe da lota, chips de alho, lima e tostas; e entrecôte maturado com batata-frita e nabiças. Pudim abade de priscos com citrinos é uma das sobremesas trazidas pela chef pasteleira Diana Alexandre, entre outras.

Os clientes podem ainda harmonizar o menu seguindo as sugestões do sommelier Daniel Silva, com as regiões Tejo, Lisboa, Dão e Bairrada em destaque. Entre goles, vale a pena admirar o projeto de interiores das arquitetas Cristina Santos e Silva e Ana Menezes Cardoso em tons de preto, verde e cinzento. Cadeirões desenhados exclusivamente para o Rossio Gastrobar e candeeiros dourados em estilo art déco ajudam a criar um ambiente cosmopolita, de onde nunca se perde de vista a cidade.