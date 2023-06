O Guimarães Beer Fest está de volta, com cerveja artesanal e espetáculos gratuitos ao ar livre

O Guimarães Beer Fest, que se realiza pela segunda vez, entre 8 e 11 de junho, convida a saborear mais de 80 cervejas nacionais e internacionais, mas também sidras e kombucha. Para completar, há comida de rua, oficinas, concertos e outras atividades de acesso livre.

Nesta sua edição de verão, o Guimarães Beer Fest decorre ao ar livre, no Jardim do Paço dos Duques de Bragança, monumento histórico datado ao séc. XV. No certame participam 19 marcas de cerveja, sidra e kombucha, com origem em Portugal e noutros países, como Espanha e Bélgica, que põem os seus produtos à prova. A entrada é gratuita, mas para experimentar as bebidas é necessário adquirir, por 4 euros, o copo oficial (0,25 cl), a utilizar ao longo de todo o evento.

Paralelamente, há comida de rua a cargo de restaurantes locais, sessões de cozinha ao vivo e outras atividades de acesso livre. A programação envolve desde concertos e atuações de DJ até espetáculos de comédia (o dos humoristas é surpresa), oficinas (que ensinam a fazer cerveja, e não só) e formações (para aprender a distinguir as diferentes famílias da cerveja, por exemplo).





O Guimarães Beer Fest arranca às 13 horas, prolongando-se até às duas da madrugada (exceto no último dia, em que termina à meia-noite). A programação, que privilegia agentes culturais da cidade, destina-se a públicos de diversas faixas etárias, fez saber a organização, em comunicado.