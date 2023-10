Novos vinhos dos Açores com a assinatura do enólogo Paulo Laureano

É com dois vinhos tranquilos e um licoroso que se estreia a nova marca de vinho açoriana Tarelo (palavra que nos Açores significa “juízo”). O desenho dos vinhos está a cargo do enólogo Paulo Laureano.

Tarelo, Tarelo Monumental e Potion são as novas três referências da ilha do Pico. Aqui, onde as vinhas se plantam em currais, de solos de basalto, o enólogo criou vinhos que querem refletir este terroir próprio.

O primeiro, de 2019, é feito de Arinto e Verdelho, duas castas tradicionais da ilha que fazem aqui um também tradicional blend. A produção destas castas é muito baixa e dá origem a um vinho de perfil exótico, com a influência atlântica e dos solos de basalto. Tem aroma mineral, com notas de citrinos e algum tropical. Elegante e fresco na boca, com um longo final.

O Monumental Arinto 2018 Branco, provém apenas da casta Arinto, uma das mais ancestrais da ilha e que se adaptou perfeitamente à cultura dos currais, ao solo de basalto e à influência atlântica. Este vinho é pleno de aromas minerais, de salinidade, e tem algumas notas citrinas.

Por fim, o Potion Licoroso DOC Pico 2003, é um licoroso de 20 anos feito a partir de uvas cultivadas em solo vulcânico. Este é um vinho de sobremesa, sem adição de álcool, e que tem um longo período de maturação em barricas, nas adegas da Curral de Atlantis.

Vinhos:

Tarelo IG Arinto e Verdelho: 30 euros

Monumental Arinto 2018: 80 euros

Potion Licoroso DOC Pico 2003: 900 euros