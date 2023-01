No portuense Monarca, há um cocktail com influências da Galiza para aquecer os dias

João Mendes, o bartender natural de Monção que dirige o bar do Monarca, no Porto, criou o Grand Duque, cocktail servido morno, inspirado nas sidras e nas queimadas dos seus “vizinhos galegos”.

Abriu em outubro de 2021 apenas como bar, e já em 2022 apresentou-se como espaço de brunch, com variadas propostas para comer e beber. João Mendes está no Monarca Terrace desde a sua abertura. “Aproveitei a oportunidade para pôr a minha mão no menu e poder criar algumas coisas para a casa”, diz o bartender, que fez o curso de Hotelaria em Viana do Castelo, e se mudou do Minho para o Porto para abraçar este projeto.

A ideia, explica, era ter uma carta de brunches para o serviço diurno e à noite apostar nos cocktails, até porque por cá ainda não é habitual beber-se cocktails a acompanhar uma refeição como o brunch. “Há sempre alguém que pede, mas não é comum, principalmente no inverno.”

Talvez com a nova proposta que está prestes a entrar na carta de cocktails isso mude. Pois o Grand Duque é um cocktail para aquecer e até parece um chá. Na verdade, tem mesmo chá preto, infusionado durante 48 horas em uísque. Depois, para dar “aquele toque” da vizinhança galega, João acrescentou-lhe um pouco de sidra, o que confere ao cocktail o aroma a maçã.





Como é uma bebida que vai morna para a mesa, o bartender flameja o uísque, já infusionado, antes de juntar os restantes ingredientes, evitando assim que o aroma do álcool fique muito ativo. Serve-se numa chávena de chá, para sublinhar o efeito de bebida para o frio, coberto com uma fatia de maçã verde com caramelo.

Sidra

Também chamada de “vinho de maçã”, por ser fermentada a partir do sumo das mesmas, a sidra já teve grande produção no norte de Portugal e na Galiza. No Minho, a sua produção é, atualmente, caseira. A Galiza tem vindo a recuperar a tradição.