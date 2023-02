No novo e intimista Uni, no Príncipe Real, servem-se cocktails criativos

No bar Uni, o irmão mais novo da Toca da Raposa, Constança Cordeiro trabalha 80 ingredientes em dez cocktails de autor, a dois passos do Jardim do Príncipe Real. O objetivo é criar um sabor único, que não destaca os ingredientes a solo, mas sim a combinação destes.

Quatro anos depois de abrir o Toca da Raposa e se tornar num nome firme da mixologia nacional, Constança Raposo Cordeiro abriu um segundo bar de cocktails em Lisboa, um espaço “mais refinado”, agora no Príncipe Real. A nova morada permite uma dinâmica mais intimista, com apenas uma mesa ao centro da sala, com capacidade para nove pessoas, e vem mudar a forma como a bartender trabalha as suas criações.

“Quis desafiar-me a mim própria. No Uni, a ideia é criar um uniflavor em cada cocktail, um sabor novo, que não existe. Tive de esquecer o que sei, esquecer as fórmulas, para criar algo novo, o que não é fácil”, conta Constança, que trabalha com cerca de 80 ingredientes para os dez cocktails que aqui serve (a 16 euros cada), desde frutas a plantas, botânicos, minerais e cereais nacionais, ou não fosse Constança uma adepta do foraging, a tradição ancestral de usar os recursos que a natureza nos dá.

O Seetch, que descreve como “limpo, puro, fresco e surpreendente”, surgiu como ideia durante umas férias, com o objetivo de criar “algo fresco como água” e leva vodka de coração de alface iceberg, funcho do mar e licor de fisális, por exemplo. Já o Nupit, “com um combinado difícil de encontrar, é floral, forte, floral e fumado”, tem lima, erva cidreira e goiaba na composição, entre outros ingredientes. O Zo, ideal para quem prefere cocktails com textura mais macia e aveludada, tem notas de batata, minerais e cereais.

Na Rua de O Século, a atenção ao detalhe não é descurada, com cada cocktail da carta a ser servido num copo diferente, pensado para cada combinação. Mas também no arranque e despedida da experiência: o amuse bouche é um kiwi amarelo com gengibre, para limpar o palato, e no final há gomas em forma de dentadura. Tábuas de queijos, amêndoas especiadas e picles de ovos de codorniz com kimchi são outros petiscos que se servem, para acompanhar os cocktails.