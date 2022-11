Neste fim de semana, o Alentejo em estado líquido sobe ao norte do país

É uma estreia na região com cerca de 150 vinhos e 23 produtores e enólogos. Tintos, brancos e rosés para apreciar durante dois dias, já nesta sexta e no sábado, no WOW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia.

Um cheirinho (ou vários) para abrir o apetite. Vinhos do Monte das Bagas de Ouro, da Herdade Grande, da Herdade do Peso, da Quinta do Quetzal, do Carmim, do Monte do Pintor, da Adega de Borba. Vinhos de outras herdades, do Perdigão, dos Grous, dos Lagos, da Aldeia de Cima. Líquidos da Bacalhôa de Portugal, da Casa de Santa Vitória, do Monte da Bonança, do Reynolds Wine Growers, da Quinta do Paral, de Tiago Cabaço Winery, da Abegoaria, da Ovelha Negra Wines. Diversidade não falta na estreia a norte do evento “Vinhos do Alentejo no Porto”. Nesta sexta e no sábado, 4 e 5 de novembro, no WOW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia, com vista para a cidade e para o Douro.

O programa está feito, fechado e recheado. Mais de uma centena de vinhos à disposição, cerca de 150 entre tintos, brancos e rosés, 23 produtores e enólogos vindos diretamente do Alentejo. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana promove este encontro em estado líquido, esta viagem sensorial, esperando mais de 1500 curiosos nas provas de diferentes vinhos, castas e aromas dos produtores alentejanos. Novas colheitas, mais referências.

No dia 4, sexta-feira, as portas abrem-se às 17h e assim permanecem até por volta das 21h30. No sábado, dia 5, as provas acontecem entre as 15h e as 21h. A entrada custa 10 euros por pessoa e inclui um copo reutilizável para degustar os vinhos que vieram ao norte. Para amantes e curiosos destas andanças, na estreia a norte da iniciativa “Vinhos do Alentejo no Porto”.

Informação oficial revela que o Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com uma área de vinha de 23,3 mil de hectares, 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais: Brasil, Suíça, Estados Unidos da América, Reino Unido e Polónia. O Alentejo é uma das duas regiões do mundo que produz vinho de talha há mais de dois mil anos. Uma herança que convém respeitar.