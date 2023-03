Na Cave Bombarda, no Porto, há vinhos sem maquilhagem (e uma esplanada)

Começou por funcionar apenas como garrafeira e, agora que se mudou para um espaço maior, a Cave Bombarda serve também vinho a copo entre prateleiras de vinhos e uma agradável esplanada.

Foi em Paris que Jorge Azevedo viu nascer o interesse pelo mundo do vinho. O responsável pela Cave Bombarda começou lá uma empresa de distribuição. Isto porque a França só chegavam as marcas mais conhecidas. “Faltavam as outras de muita qualidade, de produtores mais pequenos.”

Antes, tinha trabalhado em hotéis. ”Apaixonei-me pelo mundo das bebidas, pela coquetelaria e vinhos” e foi fazendo formações até se sentir capaz de lançar o seu próprio negócio. Quando voltou para Portugal trabalhou no Porto Palácio, onde elaborou a carta de cocktais e de vinho.

Ao ter a ideia de abrir uma garrafeira, Jorge decidiu que não pretendia uma loja de vinhos convencionais. “Queria trabalhar com pequenos produtores e vinhos pouco intervencionados e naturais”, ou “vinhos sem maquilhagem”, como gosta de lhes chamar.

Pesquisa feita, abriu portas numa loja no Centro Comercial Bombarda (CCB). Foi nesta zona da cidade que cresceu e o CCB tem eventos que harmonizam com a sua proposta, como o mercado O Berdinho, de pequenos produtores, que se realiza ao sábado.

Desde maio de 2022 que a vertente de bar ganhou novo fôlego, tornando-se mais profissional. Isto porque a Cave Bombarda mudou de espaço, dentro do próprio CCB. “O espaço é maior e agora temos mesas e uma esplanada.” Ao copo, têm todos os dias cinco referências (entre 4 e 5 euros), que se vão alterando, sempre que uma garrafa acaba. E muita diversidade, entre tintos, brancos, laranjas e espumantes.

Com alguma frequência, promove eventos vínicos, como provas com a presença de produtores. É só estar atento às redes sociais, onde vai divulgando as novidades.

Conforto e elegância

Com elementos decorativos clássicos e vintage, Jorge Azevedo criou um espaço acolhedor, que lembra uma sala de estar. Há mesmo um sofá.