Musa celebra aniversário com três dias de festa e nova cerveja

De 12 a 14 de maio, a cervejeira nascida em Marvila festeja o seu 7º aniversário com a abertura de um novo bar em Colares, concertos, DJ sets, menus com colaborações especiais, tatuagens e uma nova Pale Ale, a "Hoppy Together".

As celebrações dos sete anos da Musa já começaram. A semana arrancou com o lançamento da “Hoppy Together”, uma nova Pale Ale “de cor clara e corpo suave, aroma a citrinos e frutos tropicais”, que se veio juntar ao portefólio da cervejeira nascida em Marvila, e já está disponível para venda no site. “Do ponto de vista gastronómico, é aconselhada a acompanhar churrascos, batatas fritas, maçarocas e comida muito picante”, recomenda a produtora, em comunicado.

Para representar o perfil da nova cerveja no exterior da garrafa, a Musa convidou duas tatuadoras para criarem os dois rótulos disponíveis: um com as “linhas de cor abstratas e elementos figurativos naive de Agataris” e outro com os “rabiscos surreais e simbólicos pastel de Espirro”.

Para o fim de semana estão previstos três dias de festa, nos quatro espaços da Musa, em Lisboa, no Porto e em Colares (o novo bar será inaugurado no domingo, 14 de maio). A proposta inclui uma programação musical eclética, “menus que celebram os encontros inusitados” e muita cerveja, claro.