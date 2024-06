Marc Oliver: do centro da Europa para o meio do Atlântico

Produtor da cerveja artesanal A Nossa, o alemão Marc Oliver apaixonou-se pela ilha açoriana de Santa Maria, onde vive há mais de 20 anos. Aqui também abriu o restaurante A Travessa, um dos mais concorridos de Vila do Porto.

Foi há mais de três décadas que o alemão natural de Munique Marc Oliver, seduzido pelas imagens de um guia turístico dos Açores que encontrou na Alemanha, decidiu pôr a mochila às costas e visitar todas as ilhas que conseguisse do arquipélago. “Passei por quase todas e quando cheguei a Santa Maria decidi comprar uma casa. Tinha só 22 anos!”, recorda, entre risos.

E assim fez Marc. Começou a reabilitar a habitação e, no caminho, conheceu aquela que viria a ser a sua esposa. “Casámos em 1994 e em 1997 fomos para Munique. Trabalhei como taxista, fiz o curso de carpinteiro e quando nasceu o nosso primeiro filho, em 2000, decidimos regressar a Santa Maria.” Ali, na Vila do Porto, começou a trabalhar como gerente numa loja de bebidas e introduziu na ilha a cerveja de trigo alemã Erdinger. A Garrafeira Mariense, assim se chamava a loja, foi-se transformando em snack-bar, onde se servia cafés e crepes. “Os clientes começaram a pedir cada vez mais comida”, conta, e nesse momento o negócio transformou-se em A Travessa, café e restaurante. Foi com os seus clientes que Marc Oliver experimentou as primeiras cervejas que fez, ainda produzidas em casa, numa pequena panela de 25 litros.

A curiosidade sobre a produção desta bebida já tinha alguns anos: “Em 2013 voltei para a Alemanha porque a minha mãe estava doente e fiz lá um curso de cervejeiro. Mas foi apenas em 2019 que comprei a primeira panela”.





A aprovação dos clientes deu ao estreante cervejeiro o estímulo para continuar. Conseguiu um espaço para produzir na incubadora de empresas de Santa Maria, Incuba+, enquanto A Travessa se começou a impor. “Não há outro sítio como este em Santa Maria. Temos a cozinha aberta o dia todo”, de manhã cedo até à noite. A cerveja da casa é, claro, A Nossa, que foi ganhando clientes fiéis e começou recentemente a ser distribuída em todo o arquipélago dos Açores.

Brevemente, Marc Oliver vai lançar mais dois produtos para o mercado: a geleia de cerveja, que elabora utilizando as suas próprias, principalmente a preta, mas também as IPA; e kombucha, para ter uma alternativa não alcoólica. Tudo com certificação Marca Açores.

No seu restaurante, e apesar de se tratar de um espaço que não tem propriamente vocação para sports bar, vão ser transmitidos os jogos do Euro 2024. Quanto a este assunto, Marc assume ter “dois cavalos de corrida”. “Tenho dupla nacionalidade. Gostava de ver Alemanha e Portugal na final.”