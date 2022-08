Maia: vem aí um mercado dedicado às cervejas e sidras artesanais

A segunda edição do Artesanal - Craft Beer & Sider Market arranca já no próximo dia 2, sexta-feira, na Maia. Trata-se de um mercado dedicado às cervejas e sidras artesanais, com acesso livre, e estende-se por todo o fim de semana.



O evento, produzido pela Inspire, além de dar a conhecer diferentes sidras e cervejas nacionais (inclusive, à base de castanha), permite contactar diretamente com os respetivos produtores. Acontece, de 2 a 4 de setembro, no centro da Maia, nas imediações da Câmara Municipal.

O acesso é livre, mas para provar as cervejas e as sidras no local é necessário adquirir um copo no valor de 5 euros. Para acompanhar, há ainda petiscos regionais. O mercado pode ser visitado, na sexta-feira, das 17h às 23h; no sábado, das 12h às 23h; e, no domingo, das 11h às 22h.