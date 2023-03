Madalena Vidigal lança nova temporada do podcast “5 Minutos de Vinho”

Madalena Vidigal é especialista em enoturismo e prepara-se para lançar a terceira temporada do podcast “5 Minutos de Vinho”, na qual divulgará enoturismos de vários países. Sempre com um copo de vinho português na mão.

Como surgiu o seu interesse pelo enoturismo?

Sempre tive uma paixão pelo turismo e por viagens. Formei-me em gestão hoteleira e um dia concorri a um estágio internacional e fui colocada em Moçambique. Até aos 24 anos não gostava de vinho, mas foi lá que me apaixonei pelo tema (apesar de o país não ter cultura de produção vinícola), quando bebi um vinho sul-africano muito bom. Quando voltei a Portugal continuei a trabalhar em hotelaria, na área de comidas e bebidas, fiz cursos, workshops e a folhear uma revista, há precisamente dez anos, deparei-me com o enoturismo, que no fundo é juntar turismo e hotelaria com vinho. Tive uma epifania e inscrevi-me numa das primeiras pós-graduações em enoturismo no país, a minha área até hoje.

O que levou à criação do blogue “Entre vinhas”?

Há dez anos, os meus pais desafiaram-me a começar um projeto de vinhos no Alentejo, região pela qual o meu pai sempre teve uma enorme paixão. Quando comecei a fazer enoturismo e a viajar pelo país, decidi partilhar as minhas experiências num blogue, a que chamei “Entre vinhas” (entre a minha vinha e as dos outros), e no qual dava a conhecer as pessoas, regiões, vinhos e adegas que visitava. O blogue cresceu (fez oito anos no dia 17 de fevereiro) e começou a ser notado por seguidores e produtores, daí surgindo convites para visitar enoturismos.

E depois criou o podcast “5 minutos de vinho”.

Durante a pandemia percebi que um dos entraves às pessoas fazerem enoturismo era o facto de considerarem a linguagem do vinho muito complicada, e acharem que só faz enoturismo quem percebe de vinho. Para ajudar a desmistificar essa ideia, criei o podcast “5 minutos de vinho”, com o objetivo de explicar, com uma linguagem acessível e descomplicada, vários aspetos, como por exemplo, como é que se faz um vinho, como se prova, o que são taninos e sulfitos e como escolher um vinho.

O que pode revelar da terceira temporada?

Vou viajar pelo mundo, com base em visitas de enoturismo que fiz em adegas na Austrália, Chile, Califórnia, Bordéus e Hungria, ao longo dos últimos tempos. Os estilos de vinho dessas regiões e as castas típicas que produzem são alguns dos assuntos, assim como a história do vinho nesses países. Mas também irei falar do que se pode conhecer em cada destino e dar dicas práticas sobre a gastronomia, como lá chegar e que adegas se pode visitar. Por mais que viaje, continuo a achar que os vinhos portugueses têm excelente qualidade e estão ao nível dos melhores do mundo.

5 Minutos de Vinho

A terceira temporada estreia dia 8 de março, com um novo episódio lançado à terças-feira de manhã (25 no total).

Disponível no site da RTP Play e em aplicações de podcasts e streaming como o Spotify.