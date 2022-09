Letra Harvest Fest leva mais de 150 cervejas artesanais a Vila Verde

Após a última edição em 2019, pré-pandemia, que contou com a presença de 5000 pessoas, o festival regressa ao distrito de Braga na próxima sexta-feira, 16 de setembro, a 18, com muita animação, música e cerveja.

A Cerveja Letra, que organiza o evento, aposta na animação musical com atuações de Cosmic Mass, On The Road e Dj Mister Teaser, no primeiro dia, da quadra We Rythm & Blues e Dj Rufia Terno, no segundo, e um terceiro e último dia dedicado a ritmos brasileiros com Obra e Dj Lucas de Freitas.

Este ano também se aposta em força na street food, refere Filipe Macieira, um dos responsáveis pela Letra. Da Ilha, Narrua, Fumo e Fogo, Queijo Coalho e Maria Coxinha são os espaços de restauração presentes. No copo, haverá cerveja portuguesa, da Letra, Musa, Vadia, Açor, Alvares, Lindinha Lucas, Lovecraft, Alma e Tough Love. De Espanha vem a Domus.

Esta edição mantém uma das atividades dos anos anteriores: a colheita da flor de lúpulo, na praia da Malheira, e produção de cerveja com o mesmo, no sábado 17. A participação nesta atividade custa 20 euros/pessoa e dá direito a almoço (está sujeita a inscrição prévia no site).

O Harvest Fest oferece outras atividades, como provas de hidromel e chocolates, aulas para aprender a fazer cerveja em casa, uma partida de futebol e um treino de crossfit. Tudo com entrada livre, à volta da fábrica da Letra, no centro de Vila Verde. Cada participante só paga o valor do copo, 3 euros, que já inclui a primeira bebida.