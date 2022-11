Judia, a cerveja artesanal de castanha disponível todo o ano

Um produtor de castanha de Trás-os-Montes sonhava em conseguir comunicar o seu produto sazonal durante todo o ano. Em 2018 criou a Judia, uma cerveja artesanal com sabor a castanha.

Lino Sampaio pertence à quarta geração no negócio da produção e comercialização de castanha. “Nasci no meio delas”, diz. Mais concretamente, em Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços, onde se situa a maior mancha de castanheiros judios da Europa. “Um sofrimento que eu tinha era ver os meus colegas do vinho, que conseguem comunicar o seu produto o ano todo, e nós não, por ser um produto sazonal”, conta o produtor. “O meu objetivo era pôr [as pessoas] a falar de castanha o maior tempo possível e não só em outubro.”

Mostrar a versatilidade da castanha e as diferentes variedades que existem foi outra das motivações que levou Lino Sampaio a pensar um produto que levasse o fruto às bocas do mundo durante todo o ano. Teve então a ideia de criar uma cerveja artesanal, juntou-se com cervejeiros e foi fazendo testes até chegar à fórmula ideal. “Na fase final de fermentação juntam-se as farinhas de castanha, que dão um leve sabor do fruto à bebida”, explica.

Em 2018 lançou a primeira cerveja Judia – o nome vem, naturalmente, da variedade de castanha mais produzida na região. Depois surgiram mais duas versões, feitas com as variedades Martaínha e Longal (lançada este ano), em parceria com outros produtores de castanha. Em breve será lançada uma Judia Bio, proveniente de soutos em modo de produção biológica. As cervejas estão disponíveis na loja online da marca e em pontos de venda por todo o país.