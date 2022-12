Já é conhecida a melhor cerveja artesanal portuguesa de 2022

Na sua mais recente edição, o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais propôs-se eleger, pela primeira vez, a "melhor cerveja artesanal portuguesa". A grande vencedora foi a edição deste ano da "Murder", da marca Dois Corvos, mas há outros rótulos que vale a pena conhecer e saborear. Saiba quais.

As provas tiveram lugar nos passados dias 10 e 11, na Fábrica de Cervejas Portuense, no Porto, como informou, então, a Evasões; mas os resultados só foram anunciados neste domingo. E se o evento já vinha distinguindo os melhores homebrewers (cervejeiros caseiros), desta feita, tratou de apurar também qual a melhor cerveja artesanal portuguesa comercializada em 2022. No total, foram mais de 160 as cervejas submetidas à apreciação de um painel de jurados composto por cervejeiros, especialistas em análise sensorial e juízes cervejeiros certificados, fez saber a organização.

No que respeita aos cervejeiros caseiros, os premiados foram, na categoria “Lager”, a “Nobilis”, uma Czech Dark Lager criada por Miguel Pereira; nas “Ale”, a “Caravela” de Luís Leonardo, de estilo English Porter; na categoria “Experimental”, a “Beetlejuice”, de Filipe Alves; e, na categoria especial “Grape Ale”, venceu Vítor Silva, com a sua “Grape”.

Quanto às cervejas artesanais portuguesas, selecionadas mediante prova cega, na vertente “Ale”, ganhou a edição de 2022 da “Murder”, uma Imperial Stout maturada em barricas de bourbon, da marca lisboeta Dois Corvos, que conquistou também o título de melhor cerveja em competição. Já na categoria “Lager”, a premiada foi a “Mystic Brew”, da marca Senescal, de Castro Marim, que apostou numa Dunkles Bock feita a partir de figos biológicos secos ao sol.