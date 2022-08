Gin e comida, animação e música, na praça central de São João da Madeira

Preparados? A contagem decrescente começou. “Gin and Street Food Sessions”, o festival do gin, regressa à cidade são-joanense a 9 e 10 de setembro. Para amadores e profissionais. Para quem bebe e para quem produz.

A quinta edição das “Gin and Street Food Sessions” conjuga os ingredientes do costume. A bebida destilada à base de cereais (rainha e senhora da iniciativa, no centro de todas as atenções), comida para vários gostos e feitios, animação de rua, performances artísticas, e concertos com Marta Ren e Tatanka em palco. A 9 e 10 de setembro, na Praça Luís Ribeiro e zona envolvente, no centro de São João da Madeira, haverá spots de venda de gin, bares e restaurantes de porta aberta. E uma novidade de peso. Pela primeira vez, haverá um espaço para profissionais de gin nacional para revelar e provar o que anda a ser feito cá dentro no que diz respeito a esta matéria. Para celebrar e brindar, no fundo.





O gin não é todo igual, não sabe todo ao mesmo, tem camadas e cambiantes de sabores. Há diferentes receitas da bebida com ingredientes que lhe dão aquele toque, aquele paladar específico. A iniciativa volta a juntar quem aprecia a alquimia do gin e outras coisas boas da vida. Na última edição, em 2019, antes da pandemia, contaram-se mais de 37 mil visitantes.

Neste ano, o tema tem uma simbologia que facilmente se percebe. “O Renascer” é o lema da edição de 2022 numa referência direta ao lenda da Fénix renascida para deixar bem claro que este regresso é feito com vontade e alegria, após o interregno dos últimos dois anos por força das restrições impostas pela pandemia. O desejo é reforçar o êxito anterior de um evento que quer estimular o comércio de proximidade, dinamizar a economia local, envolver a comunidade. À volta do gin, sempre à volta do gin.

Haverá gin de várias proveniências, comida, animação de rua, música também. No cartaz dos concertos, estão atuações da Orquestra Bamba Social, que junta intérpretes portugueses e brasileiros para num novo olhar sobre o samba, de Marta Ren com a sua carismática voz e de Tatanka, vocalista dos Black Mamba.

Haverá ainda uma componente ambiental e uma costela de sensibilização. A reutilização dos copos das “Gin and Street Food Sessions” é já uma imagem de marca. Para isso, uma central de lavagem de copos trabalhará sem parar para garantir a higienização desses recipientes. Um trabalho a cargo de uma equipa especializada. A receita da venda desses copos reverterá para os Bombeiros Voluntários de São João da Madeira.

Beber sim, mas de forma moderada e equilibrada. Para reforçar a prevenção e educação para um consumo responsável, durante os dois dias do evento, a câmara local estabeleceu uma parceria com a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE).

Uma das ideias destas sessões é criar um ambiente cosmopolita, descontraído, divertido e familiar para diferentes tipologias de público. “É o regresso de um importante evento de natureza cultural, social e recreativa da nossa cidade”, refere, em comunicado, Jorge Vultos Sequeira, presidente da Câmara de São João da Madeira.