Festival dedicado às cervejas de inverno estreia-se em Guimarães

O Guimarães Beer Fest - Winter Edition decorre de 1 a 4 de dezembro no Instituto de Design de Guimarães, com entrada gratuita e mais de 50 cervejas artesanais à prova. Trata-se do primeiro festival dedicado às cervejas de inverno na cidade-berço.

A primeira edição do Guimarães Beer Fest – Winter Edition, que decorre pela primeira entre os dias 1 e 4 de dezembro, traz à cidade-berço 14 cervejeiros nacionais e internacionais, food trucks, música portuguesa, brasileira e eletrónica, workshops de cerveja, espetáculos de comédia e um Arts & Music Market, no Instituto de Design de Guimarães, antiga Fábrica de Curtumes da Ramada.

São mais de 50 as cervejas artesanais de inverno que se podem provar ao longo dos quatro dias do certame. Entre as marcas portuguesas participantes, destacam-se a Alma, Deuses do Malte, Gulden Draak, Letra, Post Scriptum Brewery, Iberwolf, Love Craft, Nortada, Praxis e Boazona. Nas propostas internacionais, é de contar com a belga Roman, a italiana Balladin, a alemã Riegele e a BrewDog, do Reino Unido, entre outras. Haverá também kombucha e sidra para provar durante o festival.

O público é também convidado a eleger o melhor rótulo e a bebida mais inovadora do festival, sendo atribuído, por parte da organização, um prémio às melhores marcas de cerveja.

O evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, acontece das 12h às 24h na quinta-feira, dia 1; das 15h às 02h a sexta-feira, 2; e das 12h às 02h no fim de semana de 3 e 4 de dezembro. O Guimarães Beer Festival é gratuito, sendo apenas necessário comprar o eco copo do festival, reutilizável, por quatro euros. A iniciativa é organizada pela Comunidade Guimarães Beer, um grupo de jovens empreendedores.