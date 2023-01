Estes foram os vinhos mais pontuados de 2022

Esta lista é composta pelos dez vinhos que receberam as pontuações mais altas nas escolhas do crítico Fernando Melo, entre as notas de prova que foram publicadas na “Evasões” ao longo de 2022. Foram considerados os vinhos com classificação a partir de 18,5 (num total de 20 pontos).

# Monte d’Oiro Ex Aequo Lisboa tinto 2017 (13,5%) | José Bento dos Santos

Classificação Evasões: 19

Syrah (75%) e Touriga Nacional (25%). 1200 garrafas. Originalmente concebido conjuntamente com Michel Chapoutier, rapidamente se tornou um vinho-ícone do Monte d’Oiro, que continua a homenagear o solo-rei da casta Syrah no Velho Mundo. Vinho brilhante, taninos muito finos, frescura pronunciada sobre impressões de frutos do bosque e caruma verde.

Preço: 65 euros

# Urtiga Douro tinto 2018 (15,5%) | Ramos Pinto

Classificação Evasões: 19

Vinha velha em terraços pré-filoxéricos com mais de 200 anos, 63 castas autóctones identificadas. Fermentação alcoólica e transformação maloláctica em lagar de granito. Estágio 16 meses, 90% em toneis de pequena capacidade e 10% em barricas novas de carvalho francês. Na boca é pura seda, profusão de impressões minerais de grande equilíbrio. Um novo standard para o Douro.

Preço: 300 euros

# Marias da Malhadinha Vinhas Velhas Alentejo tinto 2020 (15%) | Herd. Malhadinha Nova

Classificação Evasões: 19

Alicante Bouschet, Trincadeira Preta, Touriga Nacional, Tinta Caiada e Castelão. Vinhas velhas de Vale Travessos. Fermentação inox, estágio 16 meses em barricas novas de carvalho francês. É o topo de gama, taninos incrivelmente finos, estrutura muito bem urdida, com forte aptidão gastronómica. Vai durar décadas em cave e merece que se espere por ele pelo menos três anos.

Preço: 115 euros

# Chão dos Eremitas Os Paulistas tinto 2019 (13,5%) | Fitapreta

Classificação Evasões: 19

Tinta Carvalha (35%), Castelão (30%), Moreto (15%), Alfrocheiro (10%) e Trincadeira (10%). Vinha de 50 anos, junto à Serra d’Ossa. Fermentação espontânea e maceração entre 25 a 40 dias, estágio 18 meses em barricas de carvalho francês. Além de excelência enológica, este vinho representa o passo fundamental que o Alentejo merece no sentido de encontrar novos terroirs.

Preço: 60 euros

# Vidago Villa Grande Reserva Trás-os-Montes branco 2020 (15%) | Rustica Harmonia

Classificação Evasões: 19

100% Godelho, uvas da Quinta Vidago Villa, Loivos. Solos xistosos. Um dos mais originais títulos nacionais em termos de vinhos brancos, orgulho na diferença. A evolução que apresenta em termos de cor é já parte do seu charme, há que não confundir com oxidação.

Preço: 90 euros

# Xisto Douro tinto 2018 (14,5%) | Roquette & Cazes

Classificação Evasões: 19

Vinhas velhas de Touriga Franca (45%), Touriga Nacional (45%) e Tinta Roriz (10%), provenientes de parcelas das diferentes subregiões do Douro. Fermentação em cubas tronco-cónicas com délestage. Este vinho tem sabido impor-se ao arrepio de todas as modas e tendências.

Preço: 79 euros

# Tiagos Clássico Moscatel de Setúbal Superior branco 1990 (19%) | Adriano Tiago

Classificação Evasões: 19

Uvas de uma só vinha na Quinta de S. Tiago, em Palmela. Estagiou em barricas de carvalho francês até ao engarrafamento em 2017. As criações deste produtor incrivelmente criativo e dedicado e que vai definindo perfis inéditos para o moscatel de Setúbal ficam na memória, desde o mais simples ao mais complexo. Este é dos mais complexos e dá muito prazer a beber.

Preço: 166 euros

# Quinta do Vesúvio Douro tinto 2019 (14%) | Symington

Classificação Evasões: 19

Touriga Nacional (51%), Touriga Franca (45%) e Tinta Amarela (4%). Estágio de 14 meses em barricas de carvalho francês. A quinta está na família desde 1989 e nas duas primeiras décadas produziu apenas vinho do Porto. A orientação parcial para o vinho duriense foi feita com estudo e cautela e os resultados estão à vista. Um grande emblema do Douro, força e extrema elegância.

Preço: 55 euros

# Taylor’s Golden Age Tawny 50 Anos Porto (20%) | The Fladgate Partnership

Classificação Evasões: 18,5

No vastíssimo parque de toneis e barricas de vinhos do Porto velhos que a casa detém encontram-se autênticas pérolas, assim como saber secular acumulado de produção de inefáveis lotes. A direção enológica segura de David Guimaraens tem-nos dado grandes alegrias e este não é excepção. Vinho gigante, indicado para quem procura a vanguarda mais ousada.

Preço: 250 euros

# Palácio dos Távoras Alicante Bouschet Trás-os-Montes tinto 2018 (15%) | Costa Boal

Classificação Evasões: 18,5

100% Alicante Bouschet, vinhas velhas. Estágio de 18 meses em barricas novas de carvalho francês. O produtor António Boal e o enólogo Paulo Nunes são a dupla do momento, de que muito se pode esperar. Este estreme de Alicante Bouschet revela uma faceta desconhecida dos vinhos de Trás-os-Montes, com uma frescura exuberante e muito sabor.

Preço: 35 euros