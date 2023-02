Essência do Vinho regressa ao Palácio da Bolsa com 4000 referências à prova

Mais de 4000 vinhos estarão à prova, a partir de quinta-feira, dia 23 de fevereiro, na 19º edição da Essência do Vinho, no Palácio da Bolsa, Porto. Evento decorre até domingo.

Como sempre acontece na Essência do Vinho, aos vinhos disponíveis – este ano de 400 produtores -, alia-se um programa de provas comentadas que inclui conceituados especialistas.

Uma delas é Susana Balbo, a primeira enóloga da história da Argentina, que vai protagonizar uma prova com alguns dos vinhos que elabora e que estão presentes em mais de 40 mercados, incluindo o português. Com trabalho reconhecido em Salta e Mendoza, “tem sido uma pioneira na América do Sul, criadora de uma identidade própria”, explica a Essência em comunicado à imprensa. No seu projeto familiar, iniciado em 1999, “continua a inovar, nomeadamente no enoturismo que vem complementar uma oferta diversificada de vinhos, incluindo os da estrela das castas argentinas, Malbec”.

A Essência do Vinho recebe também um dos decanos da crítica mundial especializada. José Peñín, mentor do famoso Guia Peñín, anuário publicado há 32 anos e traduzido em diferentes idiomas, vem mostrar algumas das mais interessantes novidades de Espanha.

Outro momento alto será a realização, pela primeira vez na história do produtor, de uma prova vertical de todos os vinhos Madeira Barbeito 50 Anos. Ricardo Diogo Freitas irá recuperar todos os 50 Anos que até agora elaborou, bem como apresentar de um novo exemplar em estreia absoluta.

Prata da casa é também Luís Pato, que está a assinalar 40 anos de carreira e celebra a data com uma prova de vinhos. Mas há mais vinhos nacionais em destaque, com uma prova de colheitas antigas de vinhos da casta Alvarinho da sub-região de Monção Melgaço, bem como uma prova que já se tornou num clássico: “Fortificados de Sonho”. Bento Amaral, que integra o painel de provadores da Revista de Vinhos, irá percorrer os universos dos vinhos do Porto, Madeira, Moscatel e mesmo dos Açores.

Do programa do evento constam ainda as provas “Esporão: talhas, ânforas e potes”, “Castas e Terroirs de Ventozelo”, “Universo Terras & Terroir: uma viagem pelos vinhos icónicos do Douro, Dão, Bairrada e Alentejo”, “Dão: o field blend de clássicos e vanguardistas”, “Herdade do Peso pela Natureza”, “Vinhos de Castas Raras”, “Vinhos Verdes: a origem de grandes brancos de Portugal”, “Monção e Melgaço: Vinhos Verdes de argila, granito e xisto”.

Mais informações e atualidades estão disponíveis no Facebook do evento: www.facebook.com/EssenciaDoVinho

Essência do Vinho

Palácio da Bolsa, Porto

De 23 a 26 de fevereiro

Dia 23, das 15h às 20h

Dia 24 e 25, das 15h às 21h

Dia 26, das 15h às 19h

Preço: 25 euros/dia; sábado, 30 euros