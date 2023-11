Espumantes à prova durante três dias em Melgaço

Showcookings, provas comentadas, harmonizações e animação musical vão preencher os três dias da 9ª Festa do Espumante, entre 24 e 26 de novembro.



O certame, no Largo do Mercado, conta com a presença de 17 produtores de espumante, oito produtores locais e dois restaurantes. Da programação fazem parte sessões de showcooking, durante as quais serão confecionadas propostas gastronómicas harmonizadas com espumantes. Estas serão protagonizadas pelos chefs Óscar Geadas (uma Estrela Michelin), Renato Cunha e Marco Gomes. O público poderá também assistir a provas comentadas, guiadas pelos especialistas em vinho e enogastronomia Luís Gradíssimo, David Teixeira e André Figuinha.

À prova estarão espumantes produzidos pelos produtores de Monção e Melgaço: Valados de Melgaço, Quinta do Regueiro, Quinta das Pereirinhas – Foral de Monção, Alvaianas, Dona Paterna, Terras de Real, Quintas de Melgaço, Encostas do Mouro, Casa de Canhotos, Encostas da Capela, Cortinha Velha, Reguengo de Melgaço, Dom Ponciano, Adega do Sossego, Soalheiro, Anselmo Mendes e Provam Alvarinho Com Alma.

À festa junta-se um conjunto de produtores regionais, que apresentarão fumeiro, enchidos, queijos e doçaria, através dos produtores Delícias de Alvaredo, Hidromel de Alvarinho, Artesanali’s, Mel do Zé, O Casal, Prados de Melgaço – Queijaria, Prendokas, Roscas de Melgaço, Melgaço em Sabores e Sabor do Céu.

O evento é de entrada livre e acontece no Largo do Mercado. Para além do espaço dedicado aos stands dos produtores, há uma área de restauração, que conta com 108 lugares. Aqui, o destaque vai para a gastronomia regional, com os restaurantes Tasquinha Castreja e O Brandeiro.

As noites de sexta e sábado serão preenchidas com música. Dia 24 com Paulo Baixinho e com o DJ Paulo Barrocas, no dia 25 com Bianca Barros, seguindo-se a DJ Rita Mendes. No domingo dia 26, há música logo pela manhã com Paulo Pires e Patrícia Teixeira (piano e voz).

Os visitantes poderão adquirir o kit de prova (copo e porta-copo) no stand da organização do evento, pelo valor de 3,5 euros.

9ª Festa do Espumante Melgaço 2023

Largo do Mercado

Sexta-feira, 24 de novembro: das 11h às 03h

Sábado, 25 de novembro: das 11h às 03h

Domingo, 26 de novembro: das 11h às 20h

Kit de prova: 3,50 euros