Enóphilo Wine Fest no Porto com mais de 250 vinhos para provar

Este sábado, dia 19, o Crowne Plaza Hotel volta a ser palco do festival de vinho que se estreou na capital em 2015 e chegou à Invicta um ano mais tarde. Junta 35 produtores de norte a sul do país, enófilos e profissionais do setor.

Com um total de 16 edições a nível nacional, o Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto no sábado, 19 de novembro. Este ano a programação conta com três provas especiais, com lotação máxima de 20 pessoas. A primeira, “O Alvarinho do Capitão-Mor”, decorre entre as 15 e as 16 horas e é dedicada à casta Alvarinho da Quinta de Paços, localizada em Monção e Melgaço.

Entre as 16.30 e as 17.30 horas prova-se o Douro pela mão do projeto “10 anos de Somnium”, de Joana Pinhão e Rui Lopes, dois jovens enólogos. Por fim, entre as 18 e as 19 horas, o objetivo é “Redescobrir Carcavelos” através de uma masterclass dedicada ao vinho generoso português, que quase esteve extinto, mas que hoje é distinção no mundo entre os fortificados.

O fundador do evento, Luís Gradíssimo, refere em nota que imprensa que o Enóphilo Wine Fest conta com “cerca de 250 vinhos de mais de 35 produtores de norte a sul do país, que atestam a qualidade e a diferenciação de terroirs”.

A entrada no festival tem o valor de 30 euros. Na compra antecipada até 18 de novembro, o valor final tem um desconto de 10 euros. O mesmo acontece com as provas: custam 10 euros também quando compradas até a mesma data e 20 euros no dia da iniciativa. Os bilhetes estão à venda aqui.