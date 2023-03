Diana Peixoto: “É um orgulho pensar que contribuí para alcançarmos a segunda estrela Michelin”

É a sommelier do restaurante Pepe Vieira, em Pontevedra, que acaba de conquistar a segunda estrela atribuída pelo reputado guia francês. A gestão da garrafeira e a apresentação dos vinhos desempenharam um papel de relevo nesta distinção.

Como é que se tornou sommelier?

Os meus avós produziam vinho de forma tradicional, em Guimarães, e sempre tive muita curiosidade relativamente ao processo. Lembro-me de ir com o meu avô fazer aquilo que ele chamava mexer o vinho. Acabei por tirar um curso profissional de cozinha, mas percebi que não podia estar fechada, que precisava de falar com pessoas. Depois fui para a Escola de Turismo de Viana do Castelo, estudar gestão hoteleira. No curso, tive uma disciplina de enologia e, quando chegou o momento de estagiar, tive a sorte de vir para o Pepe Vieira.

Foi iniciativa sua ou o restaurante já tinha protocolo com a escola?

As duas coisas, já havia um protocolo e eu falei com a diretora e disse-lhe que procurava sair e experimentar algo novo. Foram três meses, em 2017, e recebi logo um convite para ficar, mas tinha que voltar a Portugal para acabar o curso.

Mas acabou por voltar ao Pepe Vieira.

Depois de terminar o curso liguei ao Xosé [T. Cannas], o chef, e perguntei-lhe se ainda tinha lugar para mim. A resposta foi positiva. Quando cheguei tínhamos uma estrela Michelin e é um orgulho pensar que contribui com uma pequena parte para alcançarmos a segunda.

Ficou logo com a responsabilidade de gerir a garrafeira?

Não. Cheguei em maio de 2019, comecei a servir às mesas e sempre que podia ia dando uma ajuda com a organização da carta de vinhos. Em outubro desse ano, fiz um master de sommelier no Instituto Galego do Vinho, com a ajuda do Xosé. Foi a partir daí que me começaram a confiar a compra dos vinhos e a gestão da carta.

Já introduziu mais referências portuguesas na garrafeira?

Sim, temos mais de 300 referências, entre elas umas 50 são vinhos portugueses. Na próxima incorporação, vamos incluir vinhos do Pico, mais Douro e Madeira. Em Portugal, procuramos alguns vinhos antigos que ainda aparecem a preços muito interessantes.

Se recomendasse a um amigo a vinda ao Pepe Vieira, que prato e que vinho aconselharia?

Há vários pratos de estrela, mas talvez a merluza frita com pele de lima. O vinho não deve ser adequado apenas à comida, deve também ser pensado para a pessoa. Portanto, depende do amigo. Em todo o caso, para a merluza seria um branco encorpado ou um tinto suave, um tinto galego fresco, por exemplo.

Uma carta de vinhos que convida a viajar

A primeira versão da carta de vinhos do restaurante Pepe Vieira não pretendia ser mais do que um projeto de curso da estagiária Diana Peixoto. Decidida a tirar uma boa nota, pediu ajuda à prima, a designer Catarina Peixoto (prémio Mostra Nacional de Jovens Criadores 2022). O trabalho serviu para obter uma boa classificação e deixou uma forte impressão no chef. Quando Diana voltou ao Pepe Vieira, dois anos depois, já como profissional, Xosé T. Cannas, o chef, passou-lhe a responsabilidade de organizar a garrafeira da casa e de fazer uma carta de vinhos única. “Inicialmente queriam que eu fizesse apenas os mapas, mas depois acabaram por me entregar o trabalho todo”, conta Catarina.

O texto para a carta de vinhos já tinha sido escrito por um conhecido especialista local, Mariano Fisac, “mas faltava um conceito para apresentar toda aquela informação de uma forma apelativa”. “O chef queria mapas, uma referência importante no mundo dos vinhos, mas graficamente pesados. O meu trabalho foi torná-los mais leves”, explica Catarina Peixoto.

O conceito da carta foi buscá-lo à ideia de viagem, “porque os Caminhos de Santiago são algo sempre presente na Galiza”. A solução vingou e, entretanto, o restaurante ganhou mais uma estrela Michelin para juntar à que já tinha e à estrela verde. A carta de vinhos tornou-se tão importante na comunicação do Pepe Vieira que Catarina já foi chamada a fazer outras peças, como a base de copos e o souvenir que é oferecido a quem participa na experiência.

Pepe Vieira

O restaurante fica no Camiño de Serpe e não é preciso saber o número da porta porque a estrada acaba ali. Convém ir com tempo para dar uma volta pela horta e desfrutar da vista sobre a ria de Pontevedra. Nesta altura, a casa está fechada para trabalho criativo, reabrindo por volta de 15 de março. É possível fazer marcações através da página online: pepevieira.com.