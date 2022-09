Dia aberto ao enoturismo na Rota dos Vinhos Verdes

Próximo sábado, dia 3 de setembro, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) promove mais uma edição do "Dia de Portas Abertas", na Rota dos Vinhos Verdes. Entre as 10h e as 19h, 11 quintas em diferentes pontos da Região recebem visitantes, disponibilizando programas de enoturismo.

A promoção do contacto direto com os produtores e o território é o mote para diferentes programas destinados aos consumidores de Vinho Verde interessados em conhecer os vários perfis de vinhos da Região.

Este ano, as quintas e adegas participantes no evento são a Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto), PROVAM (Monção), Quinta de Tamariz (Barcelos), Quinta de Soalheiro (Melgaço), Quinta da Lixa (Lixa), Quinta de Lourosa (Lousada), Adega de Monção (Monção), Adega de Ponte de Lima (Ponte de Lima), Quinta de Santa Teresa (Baião), Quinta da Raza (Celorico de Basto) e Quinta das Arcas (Sobrado).

Os programas estão divididos em cinco itinerários, com partida das cidades de Braga e do Porto em autocarro, mediante inscrição prévia no site www.vinhoverde.pt.