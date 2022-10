Dez vinhos para acompanhar peixe grelhado

Uma seleção de obras líquidas de norte a sul, para aproveitar os dias de sol que ainda se instalam connosco à mesa, em harmonia com salmonete, pregado, linguado...

Os produtores de vinho são vezeiros e largueiros nas generalizações e nos seus contra-rótulos apontam muitas vezes os peixes grelhados como harmonizações bem sucedidas para os seus brancos e rosés. Claro que estamos de acordo e recomendamos, mas vale a pena olhar para pequenos pormenores. O primeiro é que o peixe a dar à grelha tem de possuir alguma goma ou gordura epitelial para se dar à transformação correta e desejada. O segundo é que o grelhador deve estar limpo e afinado com as brasas ou chapa certas. Finalmente, deve evitar a espera após o processamento. São as pessoas que devem esperar pelo peixe e não o contrário. Boas experiências!

Valle Pradinhos Reserva Trás-os-Montes branco 2021 (13,5%)

M. Antónia Mascarenhas

Classificação: 17 valores

Gewurztraminer, Malvasia Fina e Riesling. Um clássico que se revisita com muito prazer. É notável a habilidade deste vinho na abordagem a um peixe de escama grelhado, quase servindo de complemento ao tempero, por exemplo, de um robalo de mar grelhado. Convém evitar utilizar peixe de viveiro, por puxar mais pelos sabores das farinhas utilizadas na alimentação. Preço: 18 euros

Encruzado da Malhadinha Alentejo branco 2020 (13,5%)

Herdade Malhadinha Nova

Classificação: 18 valores



100% Encruzado, uvas da vinha do Olival. Trata-se da primeira edição deste monocasta, estreia de luxo. É uma casta clássica do Dão, e a implantação nos solos baixos e quentes de Albernoa foi particularmente bem sucedida. Sensação de estar perante uma fase de evolução mais adiantada, quando normalmente tarda em abrir-se. Ideal para ovas grelhadas. Preço: 32 euros

Adega de Penalva Série Especial Bical Dão branco 2020 (12,5%)

Ad. Coop. Penalva do Castelo

Classificação: 17,5 valores



100% Bical (Borrado das Moscas). Fermentação em cuba de cimento. Estágio de três meses em barricas usadas. Quando a casta se mostra franca, como é o caso deste belíssimo exemplar, apresenta evanescências de folhas de chá e tâmaras. Tamboril grelhado proporcionará uma boa ligação, prolongado o mais possível calor sem queimar – há que ter em conta de que não há pele nem escama para proteger o peixe. Preço: 7,50 euros

Colinas do Avesso Priv. Col. Avesso Verdes branco 2016 (11,5%)

Quinta da Lixa

Classificação: 18 valores



100% Avesso. Estágio de cinco anos sobre as borras. Vinho cheio de intenção, a um tempo emblema do talento enológico da casa e demonstrador do momento ideal de consumo, que erradamente antecipamos demais. Merece por isso empreitada valente à mesa, de um pregado grelhado com alcaparras. Querendo, o clássico molho de manteiga também não desmerece. Preço: 27 euros

Casa de Paços Alvarinho Sobre-Lias Vinhos Verdes branco 2018 (12,5%)

Casa do Capitão-Mor

Classificação: 18 valores



100% Alvarinho. Maceração e estágio prolongados, resultando numa estrutura firme e feliz. Atreva-se neste caso a um linguado de mar grelhado com banana verde. A ligação dos extremos entre si é real caminho para a felicidade merecida. Uma fervura de crème-fraiche vertida no momento de servir sobre o peixe vai saber muito bem. Preço: 28 euros

Quinta dos Castelares Bastardo Douro tinto 2020 (14,5%)

Casa Agr. M.J. Caldeira

Classificação: 17,5 valores



100% Bastardo. Faz parte do elenco transmontano clássico e tem neste vinho expressão particularmente feliz. É ligeiro na cor, vermelho aberto, mas poderoso na estrutura ligada e tensa, animado pela acidez pronunciada que caracteriza este terroir. Fará bem as honras a uma posta alta de bacalhau nas brasas. Preço: 30 euros

Paço de Teixeiró Verdes branco 2021 (11,5%)

Montez Champalimaud

Classificação: 16,5 valores



Avesso e Loureiro. Funciona sempre bem com todo o tipo de peixes, mas salmonete de Sesimbra é companheiro divino deste vinho. Um molho produzido a partir dos fígados ajuda a dar ainda mais vida ao vinho. No final da contenda, reserve os sucos para produzir uma massada suave, apertando por exemplo com gengibre e coentros. Preço: 7,50 euros

Tormes Verdes branco 2021 (12%)

Lima & Smith

Classificação: 16,5 valores



Avesso e Arinto, uvas da sub-região de Baião. Vinho feito para a Fundação Eça de Queirós – os episódios literários e gastronómicos sucedem-se na nossa memória. Aproveitando a canícula que nos dias de sol ainda se instala connosco à mesa, vale a pena processar chocos grelhados com tinta e, de livro na mão, evocar o grande e positivo escritor. Preço: 5 euros

Lagarto Pintado Verdes Colheita Selecionada branco 2020 (11,5%)

Casa de Vila Nova

Classificação: 16 valores



Vinho copioso e muito saboroso, perfeito para os almoços em família. Se dispuser de lingueirão fresco, passe-o pela grelha e acompanhe com creme simples e directo de amêndoas. Se quiser pontear o molho com uma pitada de caril, deixe arrefecer ligeiramente e tem uma salada tépida de mar que vos vai levar ao céu. Preço: 4 euros

Lima Mayer Alentejo rosé 2021 (13%)

Lima Mayer

Classificação: 17,5 valores



100% Aragonês. Tensão e detalhe, características pouco comuns num vinho rosado, só que da enologia desta casa contamos sempre com vinhos diferenciados. Neste rosé temos parceiro de truz para praticamente tudo o que quisermos levar à grelha, sendo que um rascasso à varino à moda de Setúbal irá muito bem. Preço: 9 euros