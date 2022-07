Dão Invicto leva provas de vinhos e workshops a Gaia este fim de semana

Sábado e domingo, o Dão Invicto - Rota dos Vinhos Dão regressa ao WOW, em Gaia, com a sua quinta edição, juntando provas de dezenas de vinhos do Dão e workshops. A entrada é gratuita.

Os vinhos da região do Dão voltam a estar em destaque em Vila Nova de Gaia este fim de semana, com o regresso do Dão Invicto – Rota dos Vinhos do Dão. A iniciativa, que no ano passado contou com a visita de “centenas” de pessoas, terá a sua quinta edição no WOW – World Of Wine, sábado e domingo, a partir das 14h.

O festival vínico é organizado pela Comissão Vitivinícola do Dão e vai dar a provar dezenas de vinhos do Dão, além de se poder fazer workshops e assistir a provas comentadas das colheitas desta zona, a cargo de enólogos reconhecidos da região, como Paulo Nunes, Carlos Silva e Osvaldo Amado.

A entrada no Dão Invicto é gratuita e o preço do copo, para participar nas provas, é de cinco euros. Ainda, o evento permitirá conhecer melhor a Rota dos Vinhos do Dão e planear uma próxima visita a esta região vínica demarcada.

Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola do Dão, explica que “esta é uma excelente oportunidade de divulgar os nossos vinhos e a nossa Rota junto do consumidor nacional, mas também internacional, que nesta altura visita a cidade do Porto”. “O Dão Invicto, ano após ano, tem-se revelado um sucesso. Prova disso, é que no ano passado tivemos centenas de pessoas a visitar-nos, ainda em contexto de pandemia”, acrescenta o mesmo responsável.

Este é o calendário das provas comentadas, este fim de semana:

Sábado, às 16h – Platinas do Concurso “Os Melhores Vinhos do Dão” 2022, enólogo Paulo Nunes

Sábado, às 18h – “Brancos para o Verão”, enólogo Carlos Silva

Domingo, às 16h – “Grandes Ouros e Platinas – Concursos Internacionais”, enólogo Osvaldo Amado

Domingo, às 18h – “Grande Prova – Varietais, enólogo Osvaldo Amado