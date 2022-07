Crítica de vinhos de Fernando Melo: luxo ao relento!

Instala-se aquela altura do ano em que desafectamos a cozinha e aprimoramos a varanda, terraço ou quintal para partilhar a mesa com os que amamos. Cardápio de frescos, frutas e grelhados, directamente das respectivas proveniências, manuseamento reduzido ao mínimo, petiscos e pratos especiais levam-nos a procurar vinhos mais ligeiros e finos. Aqui está uma selecção estival de vinhos, com a sofisticação que merecemos. Viva o ar livre! Viva o Verão!

Covela Avesso Verdes branco 2021 (12,5%) | Lima & Smith

Classificação: 16,5

Preço: 8 euros

100% Avesso, solos graníticos de baixa altitude, no limite sudeste da região dos vinhos verdes, onde a casta Avesso se mostra mais rica e expressiva. Este vinho é mais amigo de pratos complexos de forno do que de peixe grelhado ou marisco ao natural. Irá bem com peixe assado no forno à portuguesa ou variante lagareiro de bacalhau ou polvo.

Casa de Paços Loureiro Reserva Vinhas Velhas Verdes branco 2020 (12,5%) | Quinta de Paços

Classificação: 17

Preço: 10 euros



100% Loureiro. Equilíbrio e elegância são as características principais deste grande representante da casta Loureiro, que o produtor declina com atenção especial ao pormenor do terroir que explora. Eminentemente cítrico, evidencia já notas balsâmicas e terrosas, configurando-o como parceiro de truz junto de um bom arroz de marisco.

Valle Pradinhos Reserva Trás-os-Montes branco 2021 (13,5%) | M. Antónia Mascarenhas

Classificação: 17

Preço: 18 euros



Gewurztraminer, Malvasia Fina e Riesling. Solos graníticos de altitude. Vinho branco sempre original, marcado pelos aromas fortes a líchias e raspa de toranja, provenientes da mistura exótica de castas que o compõe. Acresce a prodigiosa frescura que oferece, resultado da enologia de excelência que lhe está na base. Muito bom para caril tailandês bem picante.

Dona Maria Viognier Alentejo branco 2021 (13%) | Júlio Bastos

Classificação: 17,5

Preço: 10 euros



100% Viognier. Esta casta tem já tradição nos vinhedos de Júlio Bastos, junto a Estremoz e é uma casta francesa clássica. que aqui encontrou expressão e expansão feliz. É particularmente exigente quanto a maturação fenólica, quando se atinge o zénite como aconteceu neste caso o vinho ganha dimensão galáctica. Esplêndido com pregado frito com alcaparras.

Discórdia Alentejo branco 2020 (13%) | Herdade Vale d’Évora

Classificação: 16,5

Preço: 9 euros



Antão Vaz, Arinto e Verdelho. Vinhas de encosta, junto a Mértola, em plena Reserva Natural do Vale do Guadiana. Fermentação e estágio em inox. Apesar da localização interior mais a sul, a fruta que todos os anos as cepas dão apresenta maturações fenólicas exemplares. Vinho muito gastronómico, a pedir lebre com feijão no alpendre, vagarosamente.

À Parte Lisboa branco 2020 (13%) | Bio Grape

Classificação: 18,5

Preço: 15 euros



Arinto e Sercial. Uvas da Quinta do Casal da Cruz, DOC Bucelas. Vinho Biológico. Vinificação por castas, fermentação longa em inox, após maceração pré-fermentativa. Estágio em barricas de carvalho francês. Amarelo dourado carregado, reflexos esverdeados. Aromas combinados de sidra e petrolados, laivos de folha de chá e flor de jasmim em fundo. Genial com pratos de caril.

Casal da Coelheira Private Collection Tejo branco 2021 (13%) | Casal da Coelheira

Classificação: 17

Preço: 17 euros



100% Verdelho. Aromas de vagens verdes de ervilhas e ameixas brancas maduras. Inspira frescura floral no nariz, que depois se consuma na boca, abrindo cenários francos e elegantes de rebentos e especiarias. Nasceu para a assessoria vínica a saladas frias e cruezas diversas, a gama de afinidades é variada. Vai harmonizar bem com pratos de cozinhas étnicas como sushi, ceviche e moamba.

Quinta Monte d’Oiro Tinta Roriz Lisboa tinto 2019 (13,5%) | José Bento dos Santos

Classificação: 18

Preço: 23 euros



100% Tinta Roriz. O aspecto cândido e insuspeito da garrafa não permite sequer suspeitar que se trata de um vinho desta craveira. Fiz vários testes de desempenho a este estreme de Tinta Roriz, que saiu vitorioso de todas as comparações com vinhos de composição semelhante. A verdade é que 2019 foi um grande ano na vinha de Tinta Roriz de que a quinta dispõe. Carnes grelhadas, obviamente!

Ravasqueira Vinha das Romãs Alentejo tinto 2019 (14,5%) | Soc. Agr. D. Diniz22

Classificação: 17,5

Preço: 18 euros



Touriga Franca e Syrah. Ferrnentação em lagares abertos com pisa automática. Vinte meses de estágio em barricas novas de carvalho francês. Perfil seguro e sustentado ano após ano, visando extracção contida, trabalho de concentração na vinha, resultando em manipulação mínima, quase minimalismo. Tenso, com final rico, ideal para enfrentar carnes nas brasas.

Herdade da Ajuda Petit Verdot Alentejo tinto 2017 (14,5%) | Herdade Ajuda Nova

Classificação: 17,5

Preço: 19 euros



100% Petit Verdot. Fermentou em cuba rotativa, quinze dias de maceração. Após a transformação maloláctica, 18 meses de estágio em barricas novas e usadas de carvalho francês e americano. A frescura acentuada permite acompanhar um ensopado de borrego bem puxado com poejo. Ideal servir o vinho a 16ºC. Também tem vocação petisqueira, excelente com presunto.