Crítica de Fernando Melo: vinhos, livros e petiscos para juntar nas férias

Antes de zarpar pelos oceanos da sua predilecção, não se esqueça dos vinhos para levar, para partilhar ou não. Se conseguir o pleno e cumprir o plano todo, parabéns. Mas se a ambição for mais descansar do que ler, escolha uma destas sugestões. Não se vai arrepender. Aqui ficam as nossas propostas de brancos e rosés que dão que pensar, bem como de livros e petiscos para cada um. Boas férias!

# Altano Douro rosé 2021 (13%) | Symington

Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão. Vinho Biológico. Uvas do vale da Vilariça, Douro Superior. Estreia feliz da marca no universo rosé. Preço: 7,50 euros | Classificação Evasões: 17





LIVRO: Sebastião José, Agustina Bessa-Luís. O lugar certo para perceber melhor a ilha de xisto e o futuro elegante a que se chegou.

PETISCO: Peixinhos da horta.

# Quinta Nova N.S.Carmo Douro rosé 2021 (13,5%) | Quinta Nova N.S. Carmo

Tinta Roriz (50%), Tinta Francisca (30%) e Touriga Franca (20%). Fermentação e estágio 4 meses em inox (75%), 25% 4 meses em barricas de carvalho francês. Preço: 14 euros | Classificação Evasões: 17,5





LIVRO: O Bailado das estrelas, Spider e Jeanne Robinson. Num ambiente de gravidade zero, uma bailarina sem futuro inventa uma nova forma de dançar. É o que este Douro provoca em nós.

PETISCO: Bife tártaro de novilho.

# Tons de Duorum Douro rosé 2021 (12,5%) | Duorum

Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz. Vinhas entre 400 e 600 metros. Elegante e mineral, a surpreender pela vocação gastronómica. Preço: 5 euros | Classificação Evasões: 16,5





LIVRO: Entre ventos e fumos, Nuno Diniz. A importância de conhecer a fundo o que se tem.

PETISCO: Trutas de escabeche.

# Dona Isabel Juliana Tejo branco 2018 (12%) | Quinta da Lagoalva

Alvarinho (40%), Viosinho (40%) e Fernão Pires (20%). Fermentação em barricas de 500L de carvalho francês. Estágio 10 meses nas barricas com battonage semanal durante 2 meses. Preço: 35 euros | Classificação Evasões: 18





LIVRO: Mondovino, Jonathan Nossiter. Para questionar tudo o que se tem como certo e seguro.

PETISCO: Torresmos do rissol.

# Tapada de Coelheiros Alentejo branco 2019 (13,5%) | Herdade de Coelheiros

Arinto e Roupeiro, uvas da Vinha da Sobreira. Fermentação em inox, estágio em barricas de carvalho francês de 500L. Património cítrico apoiado em perfil mineral, toques salinos. Preço: 30 euros | Classificação Evasões: 17,5





LIVRO: Viagens na minha terra, Almeida Garrett. Manifesto a um tempo interior e de grande beleza descritiva.

PETISCO: Cação de coentrada.

# Galatrixa Madeirense branco 2021 (12,5%) | Octávio Freitas

Verdelho, Malvasia Fina e Folgasão. O vinho de um chef genial apoiado no saber dos melhores,. Galatrixa é corruptela de lagartixa. Preço: 48 euros | Classificação Evasões: 18





LIVRO: Os cadernos de Malte Laurids Brigge, R.-M. Rilke. O legado mais importante é o das emoções e do sentimento.

PETISCO: Tártaro de atum rabilho.

# Da Cuquinha Verdes 2021 (12%) | Casa da Cuca

100% Cainho de Moreira do Lima. Uvas de duas parcelas de vinha, xisto e granito. Estágio de 8 meses sobre as borras finas. Casta ainda rara. Preço: 20 euros | Classificação Evasões: 17





LIVRO: Verão, J.M. Coetze. Leitura dura, a precisar de aconchego vínico para levar até ao fim.

PETISCO: Arroz de sarrabulho.

# Vidago Villa Grande Reserva Trás-os-Montes branco 2020 (15%) | Rustica Harmonia

100% Godelho, uvas da Quinta Vidago Villa, Loivos. Solos xistosos. Um dos mais originais títulos nacionais, orgulho na diferença. A evolução que apresenta é já parte do seu charme, há que não confundir com oxidação. Preço: 90 euros | Classificação Evasões: 19





LIVRO: O Ano da morte de Ricardo Reis, José Saramago. Um livro sumptuoso, para ler devagar.

PETISCO: Presunto de Chaves cozido com ervilhas.

# Pousio Reserva Alentejo branco 2021 (13%) | HMR

Arinto, Verdelho e Alvarinho. Fermentação em bica aberta, cerca de metade do volume em barrica carvalho francês de 500L, restante em inox. Vocação da grande mesa regional. Preço: 14 euros | Classificação Evasões: 17,5





LIVRO: Os Imperdoáveis, Cristina Campo. A escritora interroga e explica personalidades históricas; leitura longa.

PETISCO: Ensopado de borrego.

# Pancas Lisboa branco 2020 (13%) | Quinta de Pancas

Arinto (60%), Chardonnay (30%) e Vital (10%). Fermentação em inox, estágio de 3 meses sobre as borras finas. Enologia de reticulado fino, expressão quase patrimonial de cada casta. Quinta de Pancas no bom caminho. Preço: 5 euros | Classificação Evasões: 17





LIVRO: A Casa e o mundo, R. Tagore. De como por amor se traz o mundo para dentro de casa e depois quase se perde tudo.

PETISCO: Perdiz estufada à vilão.